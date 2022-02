Tra codici sconto e cashback, ecco tutti i modi per risparmiare online

Questa guida è pensata per chi vuole imparare a risparmiare veramente online, ovvero a trovare soluzioni come programmi redditizi di cashback e siti web affidabili che condividono ogni giorno coupon e codici sconto.

Se non hai mai sentito parlare di queste opportunità ti conviene metterti comodo e leggere quanto stiamo per dirti perché, finalmente, imparerai a fare shopping risparmiando e, soprattutto, guadagnando! Non ci credi? Continua a leggere!

Soluzioni di risparmio? Prova il cashback

Fare shopping risparmiando è il sogno di tutti ma c’è un modo ancora più redditizio per fare i tuoi acquisti di cui ti stiamo per parlare. Tra le tante soluzioni in rete abbiamo individuato il cashback di bestshopping.com una soluzione veramente comoda per avere dei soldi indietro sulle nostre spese nei migliori e-commerce in rete.

Hai letto bene! È tutto vero! Ogni volta che farai un acquisto partecipando ad un programma affidabile di cashback otterrai indietro un compenso in denaro che può corrispondere ad una percentuale su quanto speso o ad un importo fisso ottenibile quando superi una certa somma di spesa. Le condizioni del cashback sono semplicissime e sempre convenienti perché per ogni tuo acquisto ricevi indietro una ricompensa.

A quel punto potrai decidere di tenerla da parte per creare un bel gruzzoletto da spendere online oppure utilizzare subito il cashback ottenuto per continuare i tuoi acquisti. IL segreto per ottenere il massimo dai programmi di cashback è quello per cui più acquisti e più guadagni.

Come funziona il cashback?

Il funzionamento è molto semplice perché si basa su quella che viene definita strategia win-win in cui tutti ci guadagnano qualcosa. In questo caso gli attori che partecipano ai programmi di cashback sono tre: utenti, rivenditori e piattaforma.

Gli utenti fanno acquisti presso i rivenditori che, a loro volta, si iscrivono alla piattaforma di cashback partecipando al programma. Per fare acquisti con cashback anche gli utenti devono iscriversi ma la registrazione è completamente gratuita, per cui non devi sostenere alcun costo.

Dovrai solo creare un profilo con i tuoi dati sul quale verranno caricati via via i compensi che riceverai per i tuoi acquisti. Ovviamente dovrai fare shopping sui negozi virtuali iscritti al programma che, in virtù di questa partecipazione, guadagnano in visibilità e in nuovi clienti.

La piattaforma, invece, riceve una commissione per ogni acquisto effettuato dai clienti sui negozi iscritti al programma di cashback oppure propone una fee di ingresso ai rivenditori. Per questo il sistema offre un guadagno per tutti i suoi partecipanti e rientra a pieno titolo in quella che è stata prontamente definita strategia win-win.

Il cashback conviene veramente?

Certo che si! Il segreto per massimizzare i vantaggi che potrai ottenere con il cashback consiste nel partecipare attivamente alle promozioni proposte che, talvolta, offrono compensi ancora più alti della norma. Più acquisterai presso i negozi convenzionati e maggiori saranno i tuoi guadagni in cashback che, a tua volta, potrai riutilizzare per il tuo shopping futuro. Ma non è tutto!

Se parteciperai ai programmi proposti e inviterai un amico otterrai ancora più soldi e benefici sui tuoi shop preferiti. Non dimenticare anche che se sei iscritto ai programmi fedeltà dei negozi sui quali acquisti regolarmente continuerai ad accrescere il tuo saldo punti sulle carte massimizzando ulteriormente i tuoi guadagni.

La fine del cashback di Stato

Il cashback di questo tipo non è da confondere con quello di Stato che è stato prima sospeso e poi cancellato. Per oltre un anno il programma statale prevedeva l’accesso ad un rimborso del 10% per ogni acquisto effettuato con pagamento elettronico, ovvero con carte prepagate, carte di credito, PayPal e bancomat. Il progetto era stato fortemente voluto per incentivare i pagamenti elettronici, digitalizzare il Paese e ridurre l’evasione fiscale.

Tuttavia è stato ritenuto inefficace perché al netto di un costo di quasi cinque miliardi non ha comportato i risultati sperati, soprattutto a fronte della successiva Legge di Bilancio in occasione della quale sono stati raccolti i risultati.

Il cashback privato, invece, continua ad avere grande successo perché consente alle persone di acquistare in libertà e in tutta calma, confrontando attentamente i prezzi migliori sul mercato e moltiplicando i guadagni per ogni acquisto effettuato. Il maggior punto di forza del programma di cashback privato è proprio quello di offrire programmi fedeltà su livelli che ti permettono di incrementare le percentuali di guadagno nel tempo.

I codici sconto e i coupon dei tuoi negozi preferiti

I migliori programmi di cashback offrono tante altre opportunità. Tra queste ci sono le campagne di coupon e codici sconto che puoi usare immediatamente, proprio nel carrello.

Ti basta attivare l’offerta che ti interessa o incollare nel carrello il codice sconto a te destinato per ottenere immediatamente una decurtazione sul prezzo finale di pagamento.

Anche i coupon e i codici sconto stanno ricevendo un grandissimo successo proprio perché ti consentono di ottenere riduzioni aggiuntive sui prezzi dei tuoi acquisti preferiti e di farti risparmiare fino all’80% sul prezzo pieno!

Altre soluzioni di risparmio

Per completare questa rassegna di occasioni di risparmio per il nostro shopping online abbiamo pensato di offrirti altri consigli extra sempre validi. Per esempio potresti iscriverti ai programmi fedeltà dei tuoi negozi preferiti e ottenere le tessere punti che, in base ai tuoi acquisti preferiti, ti permettono di accedere a scontistiche esclusive e riservate.

Per rimanere sempre aggiornato ai programmi di promozione e alle occasioni del momento ti conviene iscriverti anche alle newsletter dei tuoi brand preferiti. Riceverai news, codici sconto e promozioni e, soprattutto, accederai a sconti dedicati per il giorno del tuo compleanno e per le festività, per le ricorrenze e per i mesi dedicati ai saldi stagionali.

Ora che conosci tutti i segreti per acquistare i tuoi prodotti preferiti a prezzo sempre scontato e ottenendo indietro ulteriori guadagni non ti resta che correre a iscriverti al miglior programma di cashback in Italia e iniziare subito a fare acquisti!