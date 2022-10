Tove Villfor è una giovanissima ballerina di Ballando con le Stelle. Nata a Stoccolma, in Svezia, il 19 dicembre 1996 sotto il segno del Sagittario, a quasi 26 anni è già una professionista di grande successo internazionale. Da diversi anni vive a Rome e parla fluentemente l’italiano, ma è cresciuta in Svezia.

I suoi genitori non sono legati al mondo della danza: sua madre si occupa di marketing e suo padre è un tecnico informatico per una multinazionale. Tove Villfor ha anche una sorella di nome Ella.

Ballando con le Stelle: chi è la ballerina Tove Villfor

Per ciò che concerne i suoi studi, ha conseguito il diploma nel 2015 presso il Thorildsplans Gymnasium. Dal punto di vista della carriera, si è cimentata anche nel ruolo di modella, ma non ha mai nascosto la sua reale passione: quella per la danza.

Il suo esordio sul piccolo schermo con Ballando con le Stelle avviene nel 2020, quando prende parte al programma di Milly Carlucci in coppia con il modello e pittore Antonio Cataliani, salvo essere eliminata nel corso della quarta puntata. Come tutti ben sappiamo, l’edizione del 2020 non è stata certo serena a causa del Covid-19 e anche Tove Villfor si è assentata causa malattia: un’influenza, pare, che non è stata però catalogata come Covid.

Ha poi partecipato allo show anche nel 2021, questa volta in coppia con Alvise Rigo ed è stata poi confermata per l’edizione del 2022. Insomma, quella con la Carlucci sembra essere per la Villfor una collaborazione di successo…

Per la televisione ha anche avuto modo di sperimentare la recitazione, prendendo parte a un episodio della fiction con Elena Sofia Ricci Che Dio ci aiuti.

Tove Villfor: vita privata

Per quanto riguarda la vita privata di Tove Villfor non possiamo dire di sapere granché: la ragazza, giovanissima, non ha mai fatto segreta la sua intenzione di concentrarsi più sul lato lavorativo che su quello sentimentale in questa fase della sua vita. Inoltre, non è molto propensa a far vedere sui social la sua vita privata e relazionale.

I suoi 19 mila followers, insomma, cercano indizi ovunque ma trovano soprattutto contenuti riguardanti il suo talento. In passato il gossip ha tirato in ballo comunque Tove Villfor, chiacchierando di una sua ipotetica relazione con Stefano Oradei, anche lui membro del cast di Ballando con le Stelle nel 2020. Tuttavia, la notizia non è mai stata confermata e Tove Villfor ha scelto di lascar correre senza esprimersi in merito.

L’unica cosa che farebbe pensare a una sua possibile attuale relazione è un video pubblicato a luglio dove balla al tramonto in spiaggia con Pablo Valentin Moyano, coach a Ballando con le Stelle. Proprio uno degli utenti che segue Tove ha scritto: “Conosco e rispetto la tua riservatezza ma lasciati dire che sareste una fantastica coppia anche nel privato”. A quel punto Tove Villfor ha risposto solo con un cripitico “Grazie cara” che non lascia intendere né una conferma né una smentita. Eppure la chimica c’è ed è abbastanza evidente…