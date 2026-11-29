Tony Effe corre la sua prima mezza maratona due mesi dopo una clinica e si prepara all'intervista con Francesca Fagnani.

Tony Effe, rapper romano di 35 anni, ha annunciato sul suo secondo profilo Instagram, @tonycocazero, di aver corso la sua prima mezza maratona a Milano. La gara è arrivata due mesi dopo un ricovero in una clinica per dipendenze. Nei giorni successivi il rapper è stato confermato tra gli ospiti di Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani.

Il pubblico lo conosce soprattutto per la musica e per la partecipazione a Sanremo 2025 con Damme ‘na mano, insieme alla sua storia con la Dark Polo Gang. Negli ultimi mesi, però, il suo racconto pubblico ha preso una piega diversa, costruito soprattutto sul profilo social dedicato allo sport.

Dalla clinica al traguardo di Milano

La Powerade Milano Half Marathon si è corsa domenica 22 novembre, con partenza alle 8.45 da viale Eginardo e un giro unico per le vie del centro. Tony Effe ha chiuso la prova in 1 ora, 38 minuti e 8 secondi, con una media di 4 minuti e 39 secondi al chilometro. La manifestazione ha raccolto 20 mila iscritti, cinquemila in più rispetto all’edizione precedente.

Nel post pubblicato su Instagram ha alternato le foto del traguardo a quelle della degenza, tra un letto d’ospedale e il braccialetto identificativo al polso. Il messaggio è breve: «Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica, oggi ho corso la mia prima mezza maratona». Nello stesso post ha ringraziato la famiglia e chi lo ha aiutato: «Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. È stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna».

Il post non dice per quali dipendenze fosse in cura, dove si trovasse la clinica o quanto sia durato il ricovero.

Fumo, corsa e follower

Da metà settembre il rapper usa il secondo profilo per pubblicare video di corsa e di golf. A ottobre aveva già superato i 300 mila follower. In un reel di settembre aveva parlato di THC e nicotina: fumava da una ventina d’anni, quattro o cinque sigarette al giorno contenenti THC, e al momento della registrazione aveva smesso da due settimane. «Io corro per non fumare, per ora», diceva.

Anche in quel video il messaggio era legato allo sport. In uno dei suoi clip compare mentre corre con il passeggino della figlia Priscilla, avuta con Giulia De Lellis, e scrive: «Chi si ferma fa la muffa». Dopo la mezza maratona ha riutilizzato la battuta cambiando il finale in «Chi si ferma non sogna». Secondo quanto riportato, si allena tre volte alla settimana con il Team Sempredicorsa, fondato da Lorenzo Lotti, e molti lo hanno accostato a Wiz Khalifa, che ha iniziato a correre a fine luglio.

Belve e la nuova stagione del programma

Tony Effe sarà ospite della seconda puntata di Belve, in onda martedì 1° dicembre in prima serata su Rai2. Il programma è ripartito martedì 24 novembre con le interviste a Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino. La prima puntata ha portato davanti alla tv 1.732.000 spettatori, con il 12,3% di share, poco sotto i 1.748.000 telespettatori e il 12,9% dell’esordio dell’edizione autunnale 2025.

Fagnani ha annunciato l’ospitata sui social. Tra i temi possibili figurano il dissing con Fedez, la svolta salutista del rapper e la sua storia con Giulia De Lellis. Si parla anche di una possibile presenza di Rocío Muñoz Morales nella nuova edizione, ma non è chiaro se sarà ospite già nella puntata del 1° dicembre.

Il rapper ha anticipato che nell’intervista racconterà direttamente a Fagnani la sua storia recente. Sui social, intanto, alcuni follower hanno criticato le sue parole sulla dieta: «Siete schiavi di zucchero e carboidrati». Chi lo segue chiede più prudenza su certi consigli alimentari, soprattutto ai più giovani.

Il successo, per Tony Effe, si misura già in follower, share e secondi al chilometro. Resta da capire quale numero conterà di più per il pubblico di Belve.