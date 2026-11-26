Cento minuti su Netflix bastano a riaccendere la discussione su Chiara Ferragni, tra chi la difende e chi vede un'operazione di immagine.

Lunedì 23 novembre è uscito su Netflix Chiara, il documentario in cui Chiara Ferragni racconta due anni di silenzio, tra il caso Pandoro Gate, la crisi con Fedez e la depressione. Il film dura 103 minuti e, nel giro di pochi giorni, ha riportato il dibattito sull’imprenditrice su tutti i social, con un pubblico diviso a metà.

Le reazioni sono state immediate e opposte. Chi ha seguito il film racconta di aver riconosciuto dinamiche di coppia e sensazioni di solitudine vissute nei momenti peggiori. Altri, invece, accusano Ferragni di scaricare le colpe sugli altri e di parlare da una posizione di grande privilegio.

Cosa racconta il documentario

Il film è diretto da Leandro Manuel Emede, scritto con Carmen Vogani e prodotto da Endemol Shine Italy. Ferragni prova a parlare di ciò che accadeva a telecamere spente, lasciando da parte il cognome che è diventato un marchio.

Le confessioni che hanno colpito di più riguardano la fine del matrimonio con Fedez. Ferragni definisce quel legame «tossicissimo» e racconta di aver tenuto nascosti i propri guadagni reali per non alimentare la competizione del marito. Ammette anche di essersi sentita «un bluff» mentre parlava di forza delle donne al Festival di Sanremo 2023, pur sentendosi in mano a due uomini: l’ex marito e l’ex manager Fabio Maria Damato.

Sul Pandoro Gate, il documentario riconosce che l’errore non è stato solo comunicare male, ma aver realizzato l’operazione commerciale. Ferragni ricorda anche il proscioglimento arrivato dopo l’inchiesta milanese. Per molti spettatori, però, questa versione resta troppo ripulita e controllata, tanto che sui social qualcuno cita ironicamente Wanna Marchi.

Nel film compare anche la scritta che informa del rifiuto di Selvaggia Lucarelli all’invito a partecipare. La giornalista ha spiegato sui social di non aver visto un vero cambiamento e di non voler recitare la parte della cattiva. Ferragni le ha risposto a distanza con la parola «parac**a».

Dalla venerazione all’odio: il contesto sociale

Ferragni non ha un talento particolare, come sostiene la riflessione pubblicata il 25 novembre. È una ragazza di famiglia ricca che, sul web, ha trasformato l’ostentazione dei privilegi in un lavoro. Quando i social non erano ancora quelli di oggi, mostrare look, viaggi, cene e jet privati è diventato redditizio, fino a costruire un business milionario basato su una famiglia perfetta e una casa enorme.

Per questo, secondo la stessa riflessione, l’amore del pubblico racconta soprattutto chi lo provava. Molti hanno ammirato una vita dissociata dalla realtà, perfetta in modo quasi inquietante. Ferragni era un modello da desiderare, e l’ammirazione conviveva con invidia, frustrazione e risentimento, rimasti sullo sfondo finché il modello reggeva.

Quando l’immagine si è incrinata, la vicenda del pandoro ha offerto una giustificazione morale a quei sentimenti. Sui social è comparsa la frase «Chiara Ferragni ha lucrato sui bambini con il cancro», che molti ripetono. Per alcuni, la critica è diventata un pretesto per odiarla con la stessa intensità con cui era stata amata.

Rebranding o confessione: una lettura critica

Il documentario non è soltanto un racconto biografico. Il critico che ne parla lo definisce una vera e propria operazione di chirurgia estetica mediatica, in cui Ferragni si racconta, si giustifica e tenta di riconquistare un pubblico che l’ha vista passare da regina dei social a simbolo di un intreccio tra beneficenza, marketing e responsabilità.

Secondo questa lettura, il film non chiede perdono e non ammette una colpa piena. Riapre il caso Pandoro, ma con la protagonista dietro la cabina di regia. Anche la scena in cui dice «Nella fase più dura facevo due selfie al mese, era autoanalisi» viene letta come il linguaggio di una donna che elabora la crisi attraverso l’immagine, che per lei è il lavoro e il modo di esprimersi.

Il giudizio, però, non è unanime. Una parte del pubblico vede un rebranding calcolato, l’altra vi legge una vulnerabilità umana autentica. Il film lavora per sottrazione, evita i dettagli più spigolosi e costruisce il ritratto di una donna logorata dalla sovraesposizione. Proprio questa scelta alimenta il dibattito.

Il documentario si chiude con la domanda «Ce la farà a risollevarsi?», che il critico definisce una scommessa commerciale. Il finale lascia al pubblico il compito di rispondere, e sui social la risposta arriva ancora prima del film.