“Contro Barbara D’Urso”, parole al veleno da 4 vip: ecco chi sono e cos’hanno detto

Simona Ventura, Guillermo Mariotto, Patrizia Rossetti e Rita Dalla Chiesa hanno criticato pubblicamente Barbara D'Urso, giudice di Ballando con le Stelle. Lo scontro si è spostato dallo studio ai social, mentre si parla di un clima teso dietro le quinte.

Barbara D’Urso è al centro di uno scontro che, nelle ultime settimane, è passato dallo studio di Ballando con le Stelle ai social. Contro la giudice del programma del sabato sera di Rai Uno si sono espressi pubblicamente quattro volti noti della televisione: Simona Ventura, Guillermo Mariotto, Patrizia Rossetti e Rita Dalla Chiesa. Al centro delle critiche ci sono il suo atteggiamento nei confronti dei colleghi e un clima dietro le quinte descritto come teso.

Il video di Simona Ventura dopo il silenzio di Pasquale La Rocca

Il confronto più diretto è arrivato da Simona Ventura. Durante l’ultima puntata ha chiesto di nuovo a Pasquale La Rocca se tra lui e D’Urso ci fossero problemi legati al suo rifiuto di partecipare allo spettacolo teatrale della conduttrice. Il ballerino non ha risposto e D’Urso lo ha ringraziato per quel silenzio.

Pochi giorni dopo Ventura ha scelto di rivolgersi alla collega con un video pubblicato sui social, aperto così:

«Cara Barbara, sono scesa sul tuo terreno, quello che ti è più congeniale, quello dei social, perché in trasmissione non mi saluti neanche. Quindi non saluti nessuno, ma questi sono affari tuoi»

Nel messaggio Ventura ha ricordato un episodio di alcuni anni fa, quando D’Urso attraversava un periodo difficile dopo l’uscita da Mediaset. In quell’occasione lei e il marito Giovanni Terzi l’avevano invitata a casa e, forti della loro esperienza positiva, le avevano suggerito di partecipare a Ballando come concorrente. «Faccio fatica a riconoscerti», ha detto Ventura, lasciando intendere che la collega abbia dimenticato quella vicinanza.

Ventura ha anche sottolineato che lavorare nel programma è un privilegio per tutti: «Siamo tanto fortunate a lavorare nel maggiore show del sabato sera di Rai Uno, peraltro lautamente pagate». Ha poi mostrato un estratto di una sua ospitata a Tv Talk, in cui immaginava una collaborazione con D’Urso nei panni di «nemiche amatissime». Il rapporto tra le due era stato cordiale: nel 2025 era stata la stessa D’Urso a raccontare di aver ricevuto una telefonata di sostegno da Ventura e Terzi in un momento complicato.

Mariotto: «non ha legato con nessuno»

Anche Guillermo Mariotto ha preso posizione, in un’intervista a DiPiù Tv. Secondo il giudice, D’Urso cercherebbe di stare costantemente sotto i riflettori e coglierebbe ogni occasione per alimentare la polemica, in particolare quando è coinvolta Ornella Muti. «Barbara vuole sempre stare al centro dell’attenzione, si sente sempre chiamata in causa, ma non è così», ha dichiarato. A suo dire, avrebbe atteso proprio l’esibizione dell’attrice per intervenire contro di lui.

Mariotto ha raccontato di non aver costruito alcun rapporto con la giudice in questa edizione. Nella sua versione, D’Urso arriverebbe in studio con il proprio entourage, si farebbe girare video dai collaboratori e andrebbe via a fine puntata senza fermarsi con gli altri. «Guardi che lei, a Ballando con le Stelle, non ha legato con nessuno», ha affermato, aggiungendo: «È lei la prima a non volere avere a che fare con noi, con il suo atteggiamento. Lei va per la sua strada e io per la mia».

Rossetti e Dalla Chiesa si schierano con Ventura

Le critiche non arrivano solo dall’interno del programma. Sotto il video di Ventura sono comparsi moltissimi commenti, divisi tra chi difende D’Urso e chi sostiene la conduttrice. Tra questi hanno attirato l’attenzione quelli di due personaggi televisivi, entrambi a favore di Ventura.

Patrizia Rossetti ha scritto: «Parole sante! Anch’io l’ho difesa quando è finita la storia con Mediaset, ma neppure un grazie». Più breve il messaggio di Rita Dalla Chiesa: «Sei fortissima Simo».

Le tensioni dietro le quinte raccontate da Lucarelli e Parpiglia

Lo scontro si inserisce in un quadro di attriti più ampio. Nella sua newsletter del 16 novembre Selvaggia Lucarelli aveva definito D’Urso «Antipatica, egoriferita e vanesia». Anche Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha descritto un clima molto pesante tra giudici, ballerini e concorrenti, con rapporti ridotti al minimo tra D’Urso, il gruppo degli autori e la squadra del programma.

Secondo questi racconti, a deteriorare i rapporti avrebbero contribuito tre episodi precisi:

la questione del cambio di posto;

un’intervista al Tg1 non concordata;

il cosiddetto «profumo-gate», che avrebbe creato nervosismo anche tra concorrenti e maestri.

Sono questi i punti su cui si concentrerà l’attenzione nelle prossime puntate. Il confronto tra Ventura e D’Urso, nato in diretta e proseguito sui social, si gioca ormai su entrambi i fronti, mentre i rapporti dietro le quinte restano al centro del dibattito.