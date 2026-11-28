Gabriella Carlucci torna in tv con Job Missione Lavoro e racconta il passato: l'incidente in Messico, la politica e la famiglia.

Gabriella Carlucci è tornata in televisione su Rai2 con il programma Job. Missione Lavoro, condotto insieme ad Adriana Volpe. In una lunga intervista pubblicata il 27 novembre 2026, la conduttrice, 67 anni, ha parlato della sua carriera, della politica, della famiglia e di un incidente stradale avvenuto quando era molto giovane.

L’incidente in Messico a 21 anni

Il fatto risale a quando Carlucci aveva 21 anni, in Messico. Il fidanzato dell’epoca, che era con lei in auto, morì sul colpo dopo lo schianto contro un camion. Lei riportò gravi ferite al viso e restò in coma per dieci giorni.

Al risveglio era sola. «Non eravamo registrati da nessuna parte, non c’erano i telefonini», ha raccontato. Dopo dieci giorni chiamò la sorella Milly, che si trovava a Los Angeles, e le lesse l’anamnesi e le radiografie. Milly le rispose di non preoccuparsi, perché avrebbe sistemato tutto.

Carlucci è poi tornata da lei e ha trovato tutto organizzato con il chirurgo. «Ero grave. Il naso era sfracellato con frammenti di ossa dentro.» Il chirurgo le aveva detto che sarebbe servito un innesto osseo, e così è stato: le fu prelevato un pezzo di costola per ricostruire il setto. Aveva anche lo zigomo e l’orbita rotti e il nervo facciale danneggiato.

Per un anno non uscì di casa. Ricorda di essere stata a lungo intontita dagli antidolorifici e di aver avuto bisogno di anni per trovare la persona giusta che la aiutasse a ricostruire il viso. Ricominciò a lavorare dopo 12 mesi. «Il mio carattere nasce da lì», ha detto. «Avevo iniziato a lavorare da poco… avrebbe potuto distruggermi la vita.»

Politica, Forza Italia e l’uscita dal Popolo della Libertà

Carlucci ha ricordato anche la sua esperienza in politica. Arrivò da Forza Italia dopo aver lavorato in televisione, e nel 1996 fondò il Dipartimento dello spettacolo e del cinema del partito. Fu candidata in Puglia, dove fece una campagna porta a porta.

Parlando di Silvio Berlusconi, ha spiegato che le donne di Forza Italia cercavano di convincerlo a essere più discreto sulle sue abitudini, ma che la decisione finale era sempre sua. Ha anche detto che nel partito non è stata difesa.

Lasciò il Popolo della Libertà perché, a suo dire, alcune attività che seguiva le venivano sottratte da altre persone con l’autorizzazione dei vertici. Quando ne parlò con Berlusconi, la situazione non cambiò. Passò poi all’Udc, dove, ha raccontato, non ebbe più rapporti con alcuni ex compagni di partito.

Il ricordo di Enzo Tortora e Gigi Proietti

Carlucci ha descritto Enzo Tortora come il suo maestro. Ricorda di averlo visitato a Milano, quando lui voleva spiegarle cosa si aspettava da lei per il programma Portobello. Di lui ha detto: «Tortora era un genio. Un uomo coltissimo.»

Parlando dell’attore Gigi Proietti, con cui il primo marito lavorava, lo ha definito «Un gigante». Ha aggiunto di aver riso moltissimo con lui e che la sua mancanza si sente.

La famiglia: Milly, Anna e il marito

La sorella Milly, conduttrice di Ballando con le Stelle, è al centro di molti ricordi. Carlucci l’ha definita «ultraterrena» e ha raccontato che da ragazze le sorelle si trovarono davanti a una figura che prendeva sempre il massimo dei voti. Ricorda un concorso sull’Europa, vinto da Milly, che andò a Bruxelles a ritirare premio, medaglia e soldi. «Milly non ha difetti: l’unica è prenderla di ispirazione.»

L’altra sorella è Anna, che Carlucci descrive come una persona schiva. Lavora con Milly, cura i social e segue Ballando on the road.

Carlucci è sposata da oltre trent’anni con l’avvocato Marco Catelli. I due si conobbero a Roma, durante un’occasione legata agli Internazionali di tennis. Il figlio Matteo Catelli è il produttore di Job, e ha fondato la società The Arena in Inghilterra. I genitori sono morti: la madre nel 2015 e il padre nel 2018.

Alla domanda su come si rialza dopo le difficoltà, Carlucci ha risposto con una frase semplice: «Non mi piango mai addosso.»