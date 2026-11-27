Dalla corsia d'ospedale al traguardo di Milano, Tony Effe racconta la sua rinascita sui social e presto anche in prima serata

Tony Effe ha annunciato sul suo secondo profilo Instagram, @tonycocazero, di aver corso la sua prima mezza maratona a Milano, due mesi dopo un ricovero in una clinica per dipendenze. Il post ha fatto il giro dei social e, nei giorni successivi, il rapper è stato confermato tra gli ospiti di Belve, il programma di Francesca Fagnani.

Il rapper, romano e di 35 anni, è noto al grande pubblico per la carriera musicale e per la partecipazione a Sanremo 2025 con Damme ‘na mano, insieme alla sua storia con la Dark Polo Gang. Negli ultimi mesi il suo racconto pubblico ha preso una piega diversa, costruito soprattutto sul profilo social dedicato allo sport.

Dalla clinica al traguardo di Milano

Il post è arrivato dopo la gara della Powerade Milano Half Marathon, disputata domenica 22 novembre con partenza alle 8.45 da viale Eginardo e un giro unico per le vie del centro. Tony Effe ha chiuso la prova in 1 ora, 38 minuti e 8 secondi, con una media di 4 minuti e 39 secondi al chilometro. La manifestazione ha raccolto 20 mila iscritti, cinquemila in più rispetto all’edizione precedente.

Nel carosello pubblicato su Instagram ha alternato le foto del traguardo a quelle della degenza, tra un letto d’ospedale e il braccialetto identificativo al polso. Il messaggio è stato breve: «Esattamente 2 mesi fa ero chiuso in una clinica, oggi ho corso la mia prima mezza maratona». Nello stesso post ha ringraziato la famiglia e chi lo ha aiutato, scrivendo: «Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. È stata veramente una guerra. Chi si ferma non sogna».

Il post non indica per quali dipendenze fosse in cura, dove si trovasse la clinica o quanto fosse durato il ricovero.

Il fumo, la corsa e i follower

Da metà settembre il rapper usa il secondo profilo per pubblicare video di corsa e di golf. Già a ottobre aveva superato i 300 mila follower. In un reel del mese di settembre aveva parlato di THC e nicotina: fumava da una ventina d’anni, quattro o cinque sigarette al giorno contenenti THC, e al momento della registrazione aveva smesso da due settimane. «Io corro per non fumare, per ora», diceva.

Anche allora il messaggio era legato allo sport. In uno dei suoi video compare mentre corre con il passeggino della figlia Priscilla, avuta con Giulia De Lellis, e scrive: «Chi si ferma fa la muffa». Dopo la mezza maratona ha ripreso la battuta cambiando il finale in «Chi si ferma non sogna».

Il rapper si allena tre volte alla settimana con il Team Sempredicorsa, fondato da Lorenzo Lotti. Prima della gara avrebbe coinvolto centinaia di fan negli allenamenti di gruppo. Molti lo hanno accostato a Wiz Khalifa, il rapper statunitense che ha iniziato a correre a fine luglio.

Belve e il ritorno in tv

Tony Effe sarà ospite della prossima puntata di Belve, in onda martedì 1° dicembre in prima serata su Rai2. Il programma è ripartito martedì 24 novembre con i faccia a faccia con Francesco Totti, Gemma Galgani e Pierfrancesco Favino. La prima puntata ha portato davanti allo schermo 1.732.000 spettatori, con il 12,3% di share, un dato vicino a quello dell’esordio dell’edizione autunnale 2025, fermo a 1.748.000 telespettatori e 12,9% di share. In termini di share, è il secondo debutto più alto delle 15 edizioni del programma.

Nelle stesse ore si parla anche di una possibile presenza di Rocío Muñoz Morales nella nuova edizione, ma non è ancora chiaro se sarà ospite già nella puntata di martedì 1° dicembre.

Per chi vuole seguire la storia, il rapper ha anticipato che nell’intervista si racconterà direttamente a Francesca Fagnani, quindi il pubblico di Belve potrà ascoltare la sua versione dei fatti dal vivo.