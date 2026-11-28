Naike Rivelli accusa Chiara Ferragni di una nuova manovra di marketing con il documentario Netflix, e il pubblico si divide.

Il documentario Netflix dedicato alla vita di Chiara Ferragni continua a dividere il pubblico. Tra le voci più critiche c’è quella di Naike Rivelli, che mette in dubbio le finalità del progetto e lo considera essenzialmente una strategia commerciale.

La critica di Naike Rivelli

Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha commentato la presentazione del documentario con un messaggio pubblicato dopo l’evento. Tra le immagini dell’appuntamento, in cui Ferragni appariva sorridente accanto alle persone care, Rivelli ha scritto: “Sono felice di vedere che non crede nessuno a questa nuova manovra di marketing”. Secondo lei, l’iniziativa serve a riconquistare la fiducia del pubblico. Si tratta della sua personale lettura delle intenzioni del progetto.

Rivelli ha poi criticato anche gli abiti indossati durante la serata. In particolare ha contestato l’uso di materiali di origine animale, come pelle e piume. Ha ricordato inoltre una precedente collaborazione dell’influencer con un marchio vegano spagnolo, definendo la situazione una contraddizione.

Il documentario e le reazioni sui social

Il documentario, diretto da Leandro Manuel Emede, dura 103 minuti e ripercorre il periodo più difficile della vita dell’imprenditrice digitale. Il racconto tocca le controversie legate alla beneficenza, la fine del matrimonio con Fedez, la depressione e le conseguenze professionali della perdita di credibilità.

Non tutti hanno accolto il progetto con favore. Diversi utenti dei social hanno espresso dubbi sull’autenticità del racconto e sulla capacità di Ferragni di mettere in discussione le proprie decisioni. Alcuni hanno lamentato l’assenza di prospettive diverse dalla sua. Altri hanno letto la produzione come un’operazione per riabilitare la sua immagine pubblica. Non mancano anche commenti sarcastici sull’interesse suscitato dalla serie.

Ferragni continua però a ricevere molte manifestazioni di solidarietà e apprezzamento. Le reazioni confermano quanto la sua figura resti divisiva.

Le critiche della recensione

Anche una recensione pubblicata nelle stesse ore giudica il documentario soprattutto come un’operazione di comunicazione. Secondo l’autore, il racconto è orientato alla riabilitazione dell’immagine della protagonista più che all’analisi degli eventi. Il testo riconosce alcuni pregi, come il materiale d’archivio e l’attenzione alle conseguenze psicologiche dell’esposizione mediatica, ma lamenta poco contraddittorio e scarso approfondimento delle responsabilità professionali.

La recensione ricorda anche che il 14 gennaio 2026 Ferragni è stata prosciolta nel procedimento penale legato al Pandoro-gate e alle uova di Pasqua. Il giudice non ha riconosciuto l’aggravante contestata dall’accusa, e la remissione delle querele ha determinato l’estinzione del reato così riqualificato. Secondo lo stesso testo, resta legittimo discutere delle modalità con cui furono pubblicizzate quelle iniziative commerciali.

Il critico contesta inoltre lo spazio dato alle responsabilità attribuite all’ex marito Fedez e all’ex manager Fabio Maria Damato, e nota l’assenza di Selvaggia Lucarelli, che aveva ricevuto un invito a partecipare e ne ha spiegato pubblicamente le ragioni. Il testo conclude che il documentario offre un valore informativo limitato rispetto alle interviste già diffuse dalla stessa Ferragni.