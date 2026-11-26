Il mondo della musica piange Andy Taylor. Il leggendario chitarrista dei Duran Duran si è spento a 65 anni dopo aver lottato contro un tumore alla prostata. Le toccanti parole della moglie e dei colleghi celebrano la sua energia e il suo spirito indomabile.

Una nota dolente per gli amanti del rock anni ’80 e per tutti coloro che hanno cresciuto con le hit dei Duran Duran. Andy Taylor, il chitarrista che ha dato forma al suono inconfondibile della band inglese, è venuto a mancare a 65 anni. La notizia, diffusa mercoledì 25 novembre, segna la fine di una battaglia personale condotta con dignità e coraggio, lontana dai riflettori ma vicina ai suoi affetti più cari.

Un addio sereno circondato dall’affetto familiare

Il musicista si è spento lunedì 23 novembre nella sua casa, dove era assistito dalla moglie Tracey, sposata dal 1982, e dai figli. La diagnosi di tumore alla prostata risaliva al 2018, un momento difficile reso pubblico nel 2022 quando Taylor aveva già iniziato le cure. Nonostante la gravità della malattia, arrivata allo stadio metastatico, il chitarrista non ha mai smesso di sorridere alla vita.

Tracey ha voluto condividere il ricordo di un uomo che, oltre ad essere una stella della musica, era prima di tutto un padre e un marito devoto. «Per il mondo, Andy era un chitarrista brillante, ma per noi era il marito più meraviglioso, un padre amorevole e il nonno più orgoglioso», ha scritto la moglie. «Era la roccia della nostra famiglia». Parole che sottolineano come, nonostante i viaggi e la fama, il cuore di Taylor fosse sempre rivolto verso la casa e i suoi cari.

La forza d’animo del musicista emerge chiaramente dalle sue parole finali: «Non si è mai arreso, ha lottato fino alla fine senza perdere il suo amore per la vita». Un messaggio che risuona con la gratitudine per il sostegno ricevuto dai fan globali durante questi ultimi anni difficili.

Il fuoco inconfondibile portato nei Duran Duran

Anche i membri storici della band, Simon Le Bon, John Taylor, Nick Rhodes e Roger Taylor, hanno rilasciato un comunicato congiunto per onorare la memoria del loro primo compagno di avventure. Taylor era arrivato a Birmingham dal nord-est dell’Inghilterra portando con sé una chitarra e un’incrollabile fiducia nel futuro del gruppo, contribuendo a fondare quella che sarebbe diventata una delle icone della New Wave mondiale.

«Andy c’era sin dall’inizio della nostra storia», hanno ricordato i Duran Duran. «Ha portato nella nostro musica un fuoco inconfondibile». Il suo stile, capace di mescolare l’energia hard rock con le sperimentazioni sintetiche, ha definito il sound di album fondamentali come Rio e singoli come Hungry Like the Wolf. I compagni hanno evidenziato come il suo umorismo asciutto e il suo sguardo schietto abbiano tenuto la band con i piedi per terra negli anni straordinari del successo.

Un capitolo importante della loro storia comune è stata la reunion dei primi anni Duemila. «È stato bello tornare a fare musica con lui quando i cinque membri originali si sono riuniti», hanno aggiunto. Quel periodo, segnato da concerti e registrazioni, ha significato moltissimo per tutti loro, consolidando un legame che andava oltre la semplice collaborazione professionale.

Eredità musicale e riconoscimenti postumi

La carriera di Taylor è stata costellata di successi anche al di fuori dei Duran Duran. Nel 1984 aveva fondato i Power Station, supergruppo che ottenne un grande riscontro internazionale. Tuttavia, la sua eredità principale resta legata alla capacità di aver dato carattere e forza alle canzoni che hanno conquistato il mondo.

Un momento toccante legato alla sua malattia riguarda l’inserimento della band nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2022. In quell’occasione, Taylor non poté essere presente fisicamente a causa delle condizioni di salute, ma inviò una lettera che fu letta sul palco, testimoniando la sua gioia e il suo orgoglio per quel riconoscimento. Oggi, mentre la musica continua a girare, il vuoto lasciato da Andy Taylor ricorda a tutti quanto sia stato fondamentale il contributo di ogni singolo membro di quella leggendaria formazione.