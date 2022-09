Tommy Dali è il nuovo concorrente di Amici 22. Il ragazzo è un cantante di genere rap e R&B già conosciuto in seguito a delle collaborazioni e delle conoscenze di artisti famosi. Ha conquistato Rudy Zerbi che gli ha dato il banco.

Ma cosa sappiamo su di lui?

Tommy Dali: chi è il ragazzo?

Tommi Dali è in realtà Tommaso Daliana, ha 23 anni ed è originario di Firenze, di un quartiere chiamato Campo di Marte. Il cantante fa uscire il su primo EP Personale che contiene lacrime&diamanti, il singolo che ha attirato l’attenzione dell’etichetta Thaurus. Grazie a Shablo entra a far parte del progetto e va in tour con Rkomi. Nasce una profonda amicizia tra i due e Tommy appare anche nella canzone Taxi driver.

Collabora con altri artisti come Sissi, Rochelle e Shablo. Ha fatto uscire il suo ultimo singolo Rasoi quest’estate prima di partecipare all’ultima edizione di Amici 22.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da TOMMY DALI (@tommyd4li)

Tommy Dali è il cantante di Amici 22

Il suo ingresso nella scuola di Amici 2022 ha suscitato tante critiche. Come mai un ragazzo già noto che ha collaborato con artisti famosi entra a far parte del programma? Ecco questa è la domanda che si pongono molti spettatori dopo aver visto la prima puntata di Amici 22 di Maria De Filippi. Il banco gli è stato dato da Rudy Zerbi che fa parte della commissione di canto insieme a Lorella Cuccarini e Arisa. I compagni di Tommy Dali che si sono aggiudicati la maglia sono: Aaron Cenere, Piccolo G., Giovanni Cricca, Federica Andreani, Andrea Mandelli, Wax Aiello.