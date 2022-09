Tim Music Awards 2022: l'Arena di Verona colpita da pioggia e grandine, buona parte del pubblico è andata via.

Un nubifragio con tanto di grandine e pioggia ha svuotato l’Arena di Verona nel corso della prima puntata dei Tim Music Awards 2022. Gran parte del pubblico se ne è andata. Sicuramente non una situazione divertente per i conduttori dell’evento Carlo Conti e Vanessa Incontrada, preoccupati per quanto stava accadendo.

Secondo i dati Auditel resi noti sul web, la prima puntata dello show musicale andata in onda lo scorso 9 settembre ha generato uno share del 20.4% pari a 2.859.000 spettatori. Il successo della prima puntata del concerto, pur seguita da un pubblico piuttosto nutrito, è stato dunque così in qualche modo “rovinato” dagli agenti atmosferici.

Tim Music Awards 2022: la pioggia è stata la vera “trionfatrice”

La diretta dei Tim Music Awards è iniziata alle 20:40 con l’anteprima.

Numerosi gli ospiti esibitisi con i loro pezzi più famosi: da Elisa a Elodie, passando per Rkomi e Marco Mengoni. Alle 23 la situazione è iniziata a precipitare con il peggioramento della situazione atmosferica e un grosso acquazzone che ha colpito l’intera città di Verona. Tutto è iniziato con una “pioggerellina” (come detto dai conduttori) poi il diluvio universale.

Panico per Carlo Conti e Vanessa Incontrada

Vanessa Incontrada ha chiesto un paio di volte al pubblico se la pioggia si fosse fermata.

La conduttrice si era intanto riparata assieme al collega Carlo Conti. Le luci rendevano difficoltoso comprendere la quantità di pioggia che scendeva dal cielo. Alla fine gran parte del pubblico ha lasciato l’Arena. Qui sotto potete recuperare le immagini del momento preciso in cui su Verona si è “scatenato l’inferno” e si è creato il fuggi fuggi generale.