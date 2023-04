L’attesa è finalmente finita. La prima stagione di “The Good Mothers” sta per arrivare su Disney+. La serie tv sarà disponibile dal prossimo 5 aprile sulla piattaforma streaming. Siete curiosi?

The Good Mothers: una serie da record

Le aspettative sono davvero tante! “The Good Mothers” ha riscosso un gran successo ancora prima della sua uscita. La serie, infatti, è stata presentata in anteprima mondiale con i primi due episodi alla 73esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino. In concorso alla stessa manifestazione, è stata candidata al “Berlinale Series Award“, premio istituito nel 2023 ed il primo dedicato alla serialità nella storia del festival. La serie ha poi trionfato contro altre produzioni provenienti dalla Romania, dalla Cina, dall’Australia, dall’India, dalla Danimarca e dalla Norvegia.

Dove è stata girata la nuova serie tv?

Le riprese della nuova serie tv sono durate circa sei settimane. La maggior parte sono state girate in Calabria, tra Reggio Calabria, Palmi e Fiumara, in particolare nella zona del duomo, del Castello Aragonese e del lungomare Falcomatà. Il set cinematografico è arrivato anche in Lombardia, in particolare a Milano, per registrare alcune scene tra via Piero della Francesca e via Losanna. Non solo. Numerose parti sono state realizzate anche a Genova, nel quartiere di Voltri e frazione di Vesima, e nei dintorni di Roma, tra Civitavecchia, Rocca di Papa, Nemi e Velletri. Non a caso è stata proprio la scenografia, la fotografia e le location ad aver contribuito alla vittoria al “Berlinale Series Award 2023″. Elementi fondamentali che hanno permesso alla serie di sembrare davvero realistica.

La trama

“The Good Mothers” si ispira infatti ad una storia vera, toccante e profonda. Donne coraggiose che decidono di unire le forze per combattere la mafia. La protagonista è la pm Anna Colace, che ha l’intuizione di attaccare la ‘ndrangheta dall’interno. Ma come? Facendo leva proprio sulle moglie e le madri dei boss più temuti. Figure da sempre marginalizzate con oppressione e violenza dal sistema patriarcale estremo dell’organizzazione criminale. Ad aiutare Anna Colace in questa pericolosa impresa troviamo Denise, figlia di Lea Garofalo, testimone di giustizia italiana, nonché tragica vittima della ‘ndrangheta. Insieme a loro anche Giuseppina Pesce e Concetta Cacciola, due donne con il desiderio di garantire ai propri figli un futuro migliore, diverso, lontano dalla realtà in cui sono cresciute loro.

Il cast

“The Good Mothers” è basata sull’omonimo libro del giornalista Alex Perry, premiato dalla Foreign Press Association. Prodotta da Juliette Howell e Tessa Ross per House Production e Mario Gianani e Lorenzo Gangarossa per Wildside. La regia invece è stata affidata a Julian Jarrold e Elisa Amoruso. La sceneggiatura è di Stephen Butchard. Nel cast numerosi volti celebri del mondo dello spettacolo, tra cui: Gaia Girace nel ruolo di Denise Cosco, Valentina Bellè in quello di Giuseppina Pesce e Barbara Chichiarelli sarà Anna Colace. Troviamo poi Francesco Colella che interpreterà Carlo Cosco e Andrea Dodero nei panni di Carmine. Si aggiungono le attrici Simona Distefano nelle vesti di Concetta Cacciola e Micaela Ramazzotti nei panni di Lea Garofalo.