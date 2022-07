Conosciuta per il suo interesse verso l’ecologia e il cibo attraverso programmi tv e il suo blog di successo “Ecocentrica”. Ecco la storia di Tessa Gelisio dai primi anni della sua carriera al grande successo.

Chi è Tessa Gelisio

Tessa Gelisio, nata ad Alghero il 6 maggio 1977, è una conduttrice televisiva e nota blogger italiana. Nasce nella città sarda insieme ai genitori di origini venete e toscane, per poi trasferirsi a Rosignano Marittimo in provincia di Livorno dove inizia a farsi conoscere.

Esordisce come modella prendendo inoltre parte ad iniziative ecologiste promosse da WWF, Legambiente o Amici della Terra. Questa sua passione per l’ambiente l’accompagna anche nel debutto in televisione dove conduce “Blu&Blu”, un programma sul mondo del mare mandato in onda su Telemontecarlo.

Primi anni in tv di Tessa Gelisio

Nel 2001 ottiene un programma di divulgazione scientifica su LA7 dal titolo “Oasi” in cui si affrontano principalmente problematiche legate all’ambiente. L’anno successivo prende parte a “Sereno variabile” e “Italia che vai”, un programma che mostra le bellezze della penisola.

Negli anni successivi approda su Mediaset conducendo “Pianeta Mare” su Rete 4, un nuovo programma sul mondo marino e “Solaris, il mondo a 360°”, dedicato alla divulgazione scientifica.

Oltre a programmi dedicati alla natura e la scienza conduce alcuni eventi di intrattenimento, in particolar modo legati alla musica. Tra questi il “Concerto di Natale 2007” o “Tributo a Luciano Pavarotti” a cui partecipano artisti come Zucchero, Bocelli e Jovanotti.

Il successo di Tessa Gelisio

Dal 2010 ottiene la conduzione di “Life – Lo spettacolo della vita”, un programma dedicato ai documentari realizzati dalla BBC. L’anno successivo presenta “Lo spettacolo della natura” sulla stessa rete, riproponendo il format dell’anno precedente. Grazie poi all’esperienza con “Pianeta Mare” cura alcuni libri in cui vengono proposte ricette.

Si avvicina al mondo della cucina con “Cotto e mangiato” nell’edizione del 2011 dove sostituisce Benedetta Parodi nello slot mattutino di Studio Aperto. Ottiene diverso tempo dopo la guida del magazine “InForma” facendosi conoscere per la sua attenzione al cibo. Nel 2021 diventa anche portavoce di una comunità Slow Food per valorizzare l’allevamento su sabbia delle viti di Carignano su Piede Franco.