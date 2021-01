Teresa Cherubini è la figlia di Lorenzo Jovanotti. La ragazza e la mamma Francesca sono state in viaggio con il cantante durante le tappe del Jova beach party. Proprio nel corso di questa ‘vacanza’, se così vogliamo chiamarla, la ventenne ha attirato la curiosità dei fan, grazie soprattutto agli scatti social che pubblicava il papà.

Cosa sappiamo di lei?

Teresa Cherubini: chi è?

Teresa Cherubini è nata il 13 dicembre del 1998 da Lorenzo, in arte Jovanotti, e da sua moglie Francesca Valiani. La ragazza, fino ai suoi 18 anni, per volere di mamma e papà è rimasta lontana dalle luci della ribalta. Soltanto quando ha raggiunto la maggiore età, Teresa ha avuto il permesso del cantante di poter comparire in un suo videoclip, ‘E non hai ancora visto niente’.

Da questo momento in poi, la baby Cherubini ha fatto il suo ingresso nel mondo dei Vip, anche se il suo rimane un ‘basso profilo’. Così come Jovanotti e Francesca, anche la loro unica figlia è molto gelosa della sua privacy e non ama apparire troppo o stare al centro del gossip. La ragazza ha studiato in un college di New York, dove ha potuto approfondire lo studio del fumetto.

Non a caso, dai suoi social la passione per il disegno è chiara come non mai e i personaggi dei cartoons che realizza sono a dir poco perfetti.

Sbirciando il suo profilo Instagram, dove la troviamo con il nome ‘Terrywho_cartoons’, possiamo ammirare la sua bravura. Nella sua biografia si descrive come una vera e propria nerd, amante della musica e dei libri.

Capelli biondi e ricci, taglio corto e sorriso smagliante. Teresa ha gli occhi color del mare come quelli del papà e i lineamenti del volto belli come quelli della mamma. Una ragazza normalissima, che sembra lontana anni luce dai tantissimi coetanei che popolano il web. Forse è proprio per questo che attira la curiosità dei tantissimi fan di Jovanotti. Per quanto riguarda la vita sentimentale non sappiamo che il cuore della baby Cherubini batta per qualcuno, visto che i suoi social parlano solo ed esclusivamente della sua arte.

L’eredità dei genitori

Teresa vive con Lorenzo e Francesca a Cortona e si dedica a tempo pieno alle sue passioni che, in parte ha ereditato proprio da loro. Grazie al papà si è innamorata della musica, mentre è merito della mamma se si è appassionata alla fotografia. Entrambi, invece, le hanno trasmesso la passione per la lettura. Non a caso, in uno dei suoi ultimi post Instagram è proprio Jovanotti a ironizzare un po’ sui libri che sua figlia si diletta a leggere.

A didascalia di uno scatto che ritrae il cantante insieme alla sua adorata pargoletta si legge: “’Signorina conosce questo qua con questo cappello seduto accanto a lei che la distrae mentre legge Dostoevskij?’ ‘NO!’ (‘Teresa leggi i russi’, le dicevamo con la sua mamma… ‘ok il fantasy, ma anche i russi!’ Ssso sssoddisfazioni da genitore!)”. Nella foto in questione, la baby Cherubini sta leggendo nientepopodimeno che ‘Le notti bianche’, uno dei capolavori dello scrittore russo. Teresa, però, non ama solo le grandi opere della letteratura, ma divora anche fantasy e è innamorata di Harry Potter.

Teresa Cherubini oggi

Il 13 gennaio 2020 Teresa ha annunciato, tramite il suo profilo Instagram, di aver lottato contro un tumore

L’ho tenuto segreto, faccio fatica a raccontare una storia prima di conoscerne la fine

La ragazza è riuscita a sconfiggere la malattia e ha deciso di raccontare il suo percorso, ringraziando i medici e la sua famiglia.