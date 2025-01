Nuove collezioni e must have per un look alla moda senza svuotare il portafoglio

Nuove collezioni per un guardaroba rinnovato

Con l’inizio del nuovo anno, le appassionate di moda non possono fare a meno di esplorare le nuove collezioni dei loro brand preferiti. Zara, H&M e Mango si sono già fatti notare con proposte fresche e accattivanti, perfette per rinnovare il guardaroba senza spendere una fortuna. La parola d’ordine è stile, ma anche accessibilità. Ecco i pezzi chiave da tenere d’occhio per affrontare la stagione con eleganza.

I must have di Zara

Zara continua a sorprendere con le sue novità, e quest’anno non fa eccezione. Tra i capi che catturano l’attenzione, spicca un cappotto doppiopetto con collo in simil pelliccia, perfetto per aggiungere un tocco di lusso ai look invernali. Non può mancare nel guardaroba una gonna midi satin in un delicato colore champagne, ideale per occasioni speciali o per un look da giorno raffinato. Inoltre, il blazer/cardigan in maglia con fiocco in vita rappresenta un’ottima scelta per chi cerca versatilità e comfort. Infine, i sandali con plateau, da indossare anche con i calzini, sono un must per chi ama seguire le ultime tendenze.

H&M: eleganza e praticità

H&M non delude mai e propone una selezione di capi jolly che ogni donna dovrebbe avere nel proprio armadio. Tra questi, una camicia bianca con volant si distingue per il suo tocco romantico, perfetta da abbinare a una gonna in denim a pieghe. Per chi cerca un abito versatile, l’abito in maglia con bottoni dorati è l’ideale per passare da un look casual a uno più elegante in un attimo. Non dimentichiamo la borsa a bauletto, un accessorio che non può mancare tra le It bags del 2024, capace di completare qualsiasi outfit con stile.

Mango: la scelta perfetta per ogni occasione

Mango offre una varietà di opzioni che si adattano a ogni stile e occasione. Tra le novità, la blusa con fantasia animalier e maniche a campana è un pezzo che non può mancare nel guardaroba di chi ama osare. Abbinata a jeans wide-leg da vita media, crea un look chic e alla moda. Per le serate speciali, l’abito midi blu notte con drappeggi e dettagli asimmetrici è la scelta perfetta, da completare con orecchini vintage inspired per un tocco di eleganza in più.