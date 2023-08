Tra i colori di tendenza di questo 2023 c’è il Cherry Coke. Di che colore si tratta? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Tra le tendenze capelli 2023 spicca il colore Cherry Coke

Il colore Cherry Coke è il colore del 2023 per quanto riguarda i capelli. Un Coca Cola con sfumature di amarena, così si può descrivere questo colore che sta davvero conquistante tante donne. Questa tendenza è divenuta virale grazie al social di TikTok tra la generazione Z, ma nel giro di poco ha davvero spopolato. Basta andare su TikTok e digitare “cherry coke hair” e vi compariranno una marea di risultati, così potrete farvi un’idea del colore in questione. Questo rosso scuro ispirato alla bevanda più famosa al mondo è davvero il colore dell’anno, in grado di dare quel tocco di audacia al nostro look. Anche tra le celebrities in molte non hanno saputo resistere, come ad esempio Shay Mitchell e Dove Cameron. In realtà questo colore è già stato visto negli anni Novanta e nei primi anni Duemila, Shakira, Rihanna, Christina Aguilera e Jessica Alba, sono alcune tra le star che lo hanno sperimentato.

Come appena detto il colore Cherry Coke trae ispirazione dalla Coca Cola, la base quindi è castana con sfumature rosse. Il colore è molto intenso e scuro ma anche molto morbido. In base al proprio incarnato si può scegliere la sfumatura migliori.

Cherry Coke, a chi sta bene?

Come abbiamo detto poc’anzi, il Cherry Coke è il colore dell’anno, richiestissimo non solo dalle giovanissime. Questo colore si adatta perfettamente sia a chi ha i capelli lunghi sia a chi ha i capelli corti, risultando un colore davvero molto versatile.

Chi ha i capelli ricci o mossi il consiglio è di lasciarli al naturale, perché la dinamicità di questo styling permette di valorizzare ancora di più le sfumature di rosso.

Per chi invece ha i capelli lisci dovrebbe puntare su un taglio scalato che offre movimento, quello che serve per risaltare al meglio questo colore.

Come fare per ottenere il Cherry Coke? si può scegliere di tingere tutta la chioma oppure puntare sulle sfumature. Una scelta possono essere le mèches, sia grandi che piccole, oppure si può optare per la tecnica del balayage. Shatush e degradè sono anch’essi una scelta valida, in questo caso le sfumature di rosso si concentrano esclusivamente sulla parte bassa della chioma, mentre il resto è castano scuro. Questa è una scelta ottima soprattutto per chi non ha ancora i capelli bianchi e per chi ha già una base castano scuro naturale. Il consiglio se si vuole provare il Cherry Coke è di rivolgersi al proprio parrucchiere di fiducia che saprà consigliarvi al meglio sulla tonalità perfetta per voi. Ricordatevi sempre che i capelli, una volta tinti, vanno curati, shampoo, balsamo e maschere per capelli tinti sono essenziali al fine di mantenere il colore acceso e luminoso nel tempo. Durante la stagione estiva è consigliabile anche l’utilizzo di uno spray protettivo da mettere prima dell’esposizione ai raggi ultravioletti, nemici dei capelli tinti.