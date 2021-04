Con la volontà di abbraciare uno stile di vita più etico, Jessica Alba fonda nel 2012 “The Honest Company” con cui commercializza prodotti consapevoli e diventando così anche imprenditrice oltre che attrice di successo. Scopriamo la sua storia e il suo pensiero.

Chi è Jessica Alba

Jessica Marie Alba (Pomona, 28 aprile 1981) è un’attrice e anche imprenditrice statunitense. Made in California cresce poi in realtà in diverse città degli Stati Uniti insieme al padre pilota aeronautico, la madre e il fratello. Subisce inoltre l’influenza di diverse culture date le origini cinesi del padre, danesi e franco-canadesi della madre.

Con un infanzia difficile a livello di salute, si trova spesso a passare tempo in ospedale sola senza avere la possibilità di instaurare grandi rapporti sociali. Riesce a migliorare notevolmente con il ritorno in California dove riesce anche a riprendere gli studi diplomandosi e iscrivendosi successivamente all’Atlantic Theater Company. Diventare attrice è sempre stato per lei un grande sogno al punto che debutta in realtà ancora prima di frequentare i corsi partecipando nel 1993 al film “Vacanze a modo nostro”.

L’inizio della carriera cinematografica di Jessica Alba

Dopo il debutto nel mondo del cinema appare anche sul piccolo schermo sia attraverso spot televisivi, ma anche attraverso la serie “Il mondo segreto di Alex Mac”. Registra due stagioni di “Le nuove avventure di Flipper” e appare poi in progetti minori come qualche puntata in “Beverly Hills 90210” o il film “Mai stata baciata”.

Inizia ad ottenere discreta popolarietà con la serie “Dark Angel” diretta da James Cameron dove ottiene anche alcuni premi e conosce il futuro compagno Micheal Weatherly. Con questo progetto si apre per lei la strada alla commedia musicale “Honey” con cui ottiene grande successo ottenendo anche inviti ai talk show e ingaggi come modella per scatti e spot televisivi.

Tra le pellicole successive si ricordano “Sin City”, “I Fantastici 4” ma anche “The Killer Inside Me”, “Vi presento inostri”, “Appuntamento con l’amore” e tanti altri. Viene scelta come protagonista dello spot di Campari girato da Jean-Paul Goude ma anche nel videoclip di Taylor Swift “Bad Blood”.

Non solo bellezza, i principi di Jessica Alba

Oltre ad essere apprezzata come attrice, Jessica Alba è considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Nel 2006 è stata scelta come donna più desiderabile e l’anno successivo Maxim Magazine l’ha posizionata in seconda posizione nella sua classifica annuale. Spesso viene definita sexy ottenendo anche i primi posti nelle classifiche dei premi come “Performance più sexy” agli MTV Movie Award, ma sempre con consenso e rispetto.

Nel marxo 2006 infatti ha deciso di fare causa alla rivista Playboy che ha utilizzato una sua foto in bikini senza consenso definendola “Sexy Star dell’anno”. La Alba ha dichiarato dopo l’evento di aver anche rifiutato l’offerta della stessa rivista per l’atteggiamento inopportuno ma di voler ritirare le denunce dopo aver ricevuto le scuse dal direttore in persona.

Con il passare degli anni il peso dell’oggettificazione si fa sentire e Jessica decide di non interpretare più ruoli considerati “troppo sexy”. Ha dimostrato più volte la volontà di essere presa sul serio come attrice e di doversi quindi distaccare dall’immagine che si ha di lei. Negli ultimi tempi, sopratuttto grazie ai social, emerge l’aspetto più genuino e puro dell’attrice che condivide spesso contenuti con i suoi tre figli avuti dal secondo matrimonio con Cash Warren.