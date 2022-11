Il taglio migliore per dare volume ai capelli è l’oval U-shaped laser, una nuova tendenza dell’autunno 2022. Il taglio giusto per rendere la chioma più corposa e più folta, donando volume e ottenere un effetto davvero perfetto per ogni esigenza.

Il taglio migliore per dare volume ai capelli

Tutte le persone che hanno i capelli molto fini o radi sono sempre alla ricerca di un taglio che possa renderli più compatti e voluminosi. Un taglio che faccia apparire la chioma molto più folta e corposa. Bisogna trovare il giusto equilibrio, un compromesso tra i vari elementi, per riuscire ad ottenere il risultato desiderato. Che siano lisci, mossi o ricci, i capelli devono essere voluminosi, ma senza venire svuotati nella parte inferiore.

Non sempre ricorrere alle scalature è la soluzione migliore, così come non lo è sempre il taglio corto. L’oval U-shaped layer è una tendenza dell’autunno 2022 e potrebbe realmente rivelarsi la scelta giusta per ottenere il risultato sperato con successo. Questo taglio è sempre più di tendenza e si sta rivelando l’hairtyle ideale e più facilmente adattabile ad ogni esigenza, in grado di regalare grandi soddisfazioni.

Come si realizza il taglio a oval U-shaped laser

L’oval U-shaped layer consiste nel creare un taglio a forma di U più o meno allungata nella parte posteriore della chioma, che può essere a metà o più in basso, a seconda della lunghezza e dello stile. L’importante è che la parte finale risulti più lunga. Con questa tecnica non bisogna per forza sfilare o scalare, se non è una richiesta, ma basta semplicemente creare dei livelli che diano istantaneamente volume e corposità alla chioma. La forma può essere anche abbinata ad una frangia a tendina, oppure a ciuffi più lunghi, seguendo sempre una forma morbida e arrotondata, in modo da dare movimento alla chioma. Bisogna tenere molto lontano tutto ciò che risulta netto e spigoloso, perché è proprio nell’effetto spettinato che si crea il movimento, che riuscirà a dare pienezza alla chioma, anche se non è particolarmente folta. L’hairstylist Rachel Salt, intervistata da Allure, come riportato da Elle, ha spiegato che il punto forte di questo taglio è la capacità di donare molto volume e lasciare grande libertà per quanto riguarda lo styling. Il taglio perfetto deve concedere la possibilità di continuare a cambiare, a sperimentare con i propri capelli. L’esperta ha spiegato che per realizzarlo la chioma viene divisa in due e la forma a U viene creata verticalmente, adattandola per ottenere il miglior risultato possibile. Si può realizzare sia sui capelli lunghi che su quelli medi. Un taglio che si adatta perfettamente a chi ha i capelli ricci, perché consente di mantenere la definizione e la gestione del volume, che parte proprio dalle radici. L’oval U-shaped layer è il taglio adatto ad ogni esigenza, in grado di donare un effetto voluminoso davvero eccellente. È diventato un vero e proprio trend per questo autunno 2022 proprio grazie alle sue grandi potenzialità, che lo rendono un taglio perfetto per tutte le tipologie di capello.