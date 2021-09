È arrivato quel momento dell’anno in cui, nel nostro guardaroba, bisogna aggiungere anche gli stivali da pioggia. Ma non occorre rassegnarsi! Quelli di tendenza per l’inverno 2022 infatti sembrano fatti per sorprendere. Dai più classici con dettagli alla moda oppure stravaganti, con colore e forme fuori dal comune, per non cedere al grigiore di queste giornate.

Scopriamo insieme alcuni dei modelli più belli.

Stivali da pioggia per l’inverno 2022

Ormai lo sappiamo, si può essere alla moda anche indossando un paio di stivali da pioggia. I brand di calzature più famosi hanno infatti lanciato tantissimi modelli che vanno a riprendere quelle che sono le tendenze più belle per l’inverno 2022, senza dimenticarsi però di quelli più classici, sempre intramontabili.

Lasciatevi ispirare dagli stivali che abbiamo raccolto per voi, per realizzare outfit che vi faranno notare anche sotto una distesa di ombrelli per ripararsi dalla pioggia.

I modelli classici

Grazie all’impegno dei più esperti del mondo della moda, nel creare look sempre più ricercati, da qualche stagione a questa parte anche gli stivali da pioggia più classici possono essere considerati molto cool. Lo dimostrano quelli di Tod’s, modello Wellington qui in total black ma disponibili anche con il dettaglio del brand in pelle color cuoio.

Tra i brand di stivali da pioggia più famosi c’è sicuramente Hunter. La sua vasta collezione comprende tantissimi colori, dai più accesi ai più tenui, con gambali di lunghezze diverse. Qui ve li proponiamo classici ma davvero stilosi, sono infatti lunghi fin sotto al ginocchio e rossi, per dare un tocco di colore ad una giornata uggiosa. Non vi resta che cercare il vostro colore preferito!

Quelle di Ganni si ispirano al modello da pescatore ma sono decisamente più adatti per una semplice passeggiata in centro città e hanno il gambale che arriva fino a metà polpaccio leggermente più stretto. Il colore è il classico verdone, ideale per la stagione.

Stivali da pioggia per l’inverno 2022: quelli che seguono le tendenze

Gli stivali da pioggia di Bottega Veneta, anche detti “Puddle boots” sono estremamente stravaganti a partire dalla forma fino al colore. Si tratta infatti di una calzatura monoblocco modellata in gomma biodegradabile, con plateau e disponibile con gambale alto oppure alla caviglia, nei colori nero, verde acceso, calamaio, rosa flamingo e giallo uovo.

Chloé segue le tendenze con i suoi stivali da pioggia che non sembrano affatto stivali da pioggia! Hanno la punta quadrata, che richiama gran parte delle calzature di moda tra questa e le stagioni passate e il gambale a mezza gamba. La suola è dentellata e il tacco è perfetto per slanciare la figura. Tra i colori disponibili ci sono anche il verdone e il bordeaux, ma non manca anche il total white, una delle tendenze di questa stagione in fatto di scarpe.

Nella selezione di Holzweiler c’è anche questo modello in gomma color panna con suola bassa a carrarmato e con gambali di misure diverse. Oltre al color panna ci sono anche il nero e l’azzurro.