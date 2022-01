La programmazione televisiva di martedì 18 gennaio 2022 è ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. A partire dal documentario Meraviglie su Rai1 alla Coppa Italia con il match Juventus Vs Sampdoria su Canale 5, passando per divere pellicole degne di nota.

Stasera in tv 18 gennaio 2022

Martedì 18 gennaio 2022 la programmazione tv serale è vasta: film, serie, trasmissioni d’intrattenimento e d’informazione. Cosa c’è stasera in tv? Partendo dal primo canale della rete, Raiuno propone il documentario Meraviglie – La Penisola dei tesori, con al timone Alberto Angela. Raidue va in onda con lo show Un’ora sola Vi vorrei. Raitre, invece, offre il programma Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer.

Stasera in tv 18 gennaio 2022: le proposte di Mediaset

Mediaset offre su Rete4 il talk show Fuori dal coro, mentre Canale 5 presenta Calcio – Coppa Italia – Juventus Vs Sampdoria. Italia1, invece, va in scena con il nuovo programma Back to school, con al timone Nicola Savino.

Stasera in tv 18 gennaio 2022: la programmazione degli altri canali

Nella serata di martedì 18 gennaio 2022, Tv8 offre Un volo a Natale e La7 il programma di attualità Di Martedì. Canale 20 propone Tomorrowland – Il mondo di domani, mentre Cine34 la commedia Sono pazzo di Iris Blond.

Rai Movie va in scena con la pellicola Un mercoledì da leoni. Paramount Channel offre il film Non siamo angeli e Iris la pellicola Rullo di tamburi. Italia2 propone Superhero Il più dotato fra i supereroi, mentre La5 offre la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 2021. Canale Nove manda in onda il film Mr. & Mrs. Smith, mentre Cielo la pellicola Volver-Tornare. Real Time, infine, offre alle 21:25 Primo appuntamento – Stagione 6 Episodio 3 e, a seguire, Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli.