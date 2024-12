Il dramma del cancro infantile in Italia

Ogni anno, circa 1.400 bambini in Italia vengono colpiti da forme di cancro, una realtà che tocca profondamente le famiglie e la società. Tra gli adolescenti, i casi si attestano intorno ai 700. Fortunatamente, grazie ai progressi della medicina e della ricerca, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi ha raggiunto quasi l’85%. Tuttavia, la strada da percorrere è ancora lunga e la necessità di investire nella ricerca è più che mai urgente.

Il ruolo fondamentale della ricerca

La Fondazione AIRC sta attualmente sostenendo ben 77 progetti di ricerca e borse di studio dedicate ai tumori infantili, con un investimento complessivo di circa 8,5 milioni di euro. L’obiettivo è chiaro: sviluppare terapie sempre più precise, efficaci e meno tossiche per curare i piccoli pazienti, anche quelli affetti da tumori rari. La ricerca è la chiave per migliorare le possibilità di cura e garantire un futuro migliore a questi bambini e alle loro famiglie.

Regali solidali: un gesto che conta

Con l’avvicinarsi del Natale, la Fondazione AIRC lancia un appello a tutti noi: “È il pensiero che conta”. Scegliere regali solidali non è solo un modo per festeggiare, ma un gesto concreto che può contribuire a fare la differenza nella vita di tanti. Tra le idee regalo ci sono panettoni artigianali, olio extravergine di oliva, palline di Natale e calendari dell’Avvento, tutti pensati per sostenere la ricerca. Ogni acquisto rappresenta un passo verso un futuro senza cancro per i bambini.

Storie di speranza e resilienza

Le testimonianze di chi ha vissuto questa battaglia sono toccanti. Gaia, una giovane sopravvissuta all’osteosarcoma, racconta: “Ero troppo piccola per capire una diagnosi del genere, ero molto confusa e spaventata. Un’equipe di medici favolosa mi ha salvato la vita”. La sua storia è un esempio di come la ricerca e il supporto della comunità possano cambiare le sorti di tanti piccoli pazienti. È fondamentale continuare a sostenere il lavoro dei ricercatori, affinché nessun bambino debba affrontare da solo questa dura realtà.