Il nuovo sostegno al reddito per il settore moda

Il settore della moda, che comprende i comparti tessile, abbigliamento, calzaturiero, conciario e pelletteria, sta affrontando sfide senza precedenti a causa della crisi economica globale. Per rispondere a queste difficoltà, l’INPS ha annunciato una proroga del sostegno al reddito, una misura fondamentale per garantire la continuità operativa delle imprese e la tutela dei lavoratori. Questa iniziativa, introdotta dal decreto-legge n. 160/2024 e successivamente modificata dalla legge n. 199/2024, rappresenta un’importante opportunità per i datori di lavoro del settore.

Dettagli sulla misura di sostegno

A partire dal 1° gennaio 2024, i datori di lavoro dei settori identificati nella circolare INPS n. 99/2024 possono richiedere l’ammissione alla misura di sostegno per la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Il nuovo periodo di sostegno, che dura 12 settimane, deve essere collocato entro il e può essere richiesto anche in continuità con periodi già autorizzati. Questa proroga è una risposta diretta alle difficoltà strutturali e congiunturali che il comparto sta affrontando, aggravate dall’aumento dei costi delle materie prime e dalla flessione della domanda internazionale.

Chi può beneficiare della proroga?

La legge di conversione del decreto-legge ha ampliato la platea dei beneficiari, includendo nuovi datori di lavoro e categorie precedentemente escluse. Tuttavia, i datori di lavoro aggiunti dalla nuova normativa potranno presentare domanda solo dopo la pubblicazione di una specifica circolare INPS, che fornirà istruzioni operative dettagliate. Per accedere alla misura, i datori di lavoro devono utilizzare le proprie credenziali (SPID, CIE, CNS) per accedere al portale INPS, compilare e trasmettere la domanda attraverso l’apposita sezione dedicata ai trattamenti di integrazione salariale, allegando la documentazione necessaria per dimostrare la riduzione o sospensione dell’attività lavorativa.

Un aiuto concreto per il settore moda

Questa iniziativa non solo mira a sostenere i datori di lavoro, ma anche a garantire la protezione dei lavoratori, che in un periodo di incertezze economiche hanno bisogno di certezze. L’INPS ha preannunciato la pubblicazione della circolare con ulteriori dettagli, e i datori di lavoro sono invitati a rimanere aggiornati per non perdere questa importante opportunità. La proroga del sostegno al reddito rappresenta un passo significativo verso la ripresa e la stabilità del settore moda, un comparto che è parte integrante della cultura e dell’economia italiana.