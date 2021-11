Il padre di Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip 6 è un imprenditore e gestisce il Pitbull di Corso Como a Milano. Pur non avendo legami con il mondo dello spettacolo è legato sentimentalmente a una ex concorrente del Grande Fratello.

Sophie Codegoni: il padre

Stefano Codegoni si definisce un viaggiatore amante della fotografia ed è il gestore del Pitbull di Corso Como a Milano. Al suo fianco già da diversi anni vi è Man Lo Zhang, ex concorrente del Grande Fratello del 2006 e sua compagna di vita. Laureata al DAMS di Roma, dopo l’esperienza del Grande Fratello Man Lo Zhang ha intrapreso la carriera di attrice. Ha recitato in diversi spot televisivi ed è stata inviata di Striscia La Notizia.

Ha debuttato sul grande schermo con Questa notte è ancora nostra di Paolo Genovese, e ha recitato inoltre in Cenci in Cina e nella web-series di Macio Capatonda Sexy Spies. Successivamente è stata nel cast di Happy Family di Gabriele Salvadores e in All’improvviso Komir.

Sophie Codegoni: i genitori

Nonostante si siano separati quando lei era ancora piccola, Sophie Codegoni ha mantenuto un ottimo rapporto con entrambi i suoi genitori, Stefano e Valeria Pasciuti.

La giovane influencer ed ex tronista durante la sua esperienza al Grande Fratello non ha mai smesso di manifestare il suo affetto e la sua ammirazione nei loro confronti, e anche loro da casa le hanno inviato tutto il loro sostegno.

Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 Sophie Codegoni si è avvicinata all’imprenditore ed ex fidanzato di Belen Rodriguez Gianmaria Antinolfi. Dopo un’iniziale intesa tra i due sono iniziati i primi diverbi e in tanti tra i fan del programma si chiedono se la loro unione sia destinata a durare fino alla fine dello show o se invece si risolverà con un nulla di fatto.