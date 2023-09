La fine dell’estate sembrerebbe aver portato scompiglio ad una delle coppie più amate e seguite del web. Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Anche se, a dirla tutta, le indiscrezioni su una crisi tra i due non sono di certo una novità per i fan della coppia. Leggere sulle cronache rosa la presunta rottura tra i due è ormai all’ordine del giorno. Dall’inizio della loro storia d’amore, la coppia si è ritrovata nel mirino dell’attenzione mediatica, invasa in continuazione da indiscrezioni, rumors e polemiche. Ma scopriamo insieme la verità.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lasciati? Tutte le false notizie

Come tutti sappiamo, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono conosciuti durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. L’inizio della loro conoscenza è stato molto turbolento: litigi, incomprensioni e diffidenza. Ma giorno dopo giorno, i due hanno imparato a conoscersi ed hanno instaurato un fortissimo legame. Tanto che, dopo la fine del reality, la coppia ha deciso subito di andare a convivere. Non dimentichiamoci poi la romantica proposta di matrimonio sul red carpet di Venezia e l’annuncio della gravidanza. Ad oggi, con la nascita della piccola Celine, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una bellissima famiglia. Ed è proprio dopo la nascita della loro prima figlia, che e voci su una possibile rottura sono diventate sempre più insistenti. Proprio qualche mese fa, a causa di un malfunzionamento di Instagram, Sophie Codegoni non risultava più tra i seguiti di Alessandro Basciano. Inutile dirlo, tutte le cronache rosa parlavamo di una presunta rottura tra i due. Tuttavia, la coppia ha smentito le voci mostrandosi sui social insieme, più uniti e innamorati che mai. Questa volta, però, sembrerebbe trattarsi di una vera e propria crisi tra i due.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sono lascati? La verità

Ad aumentare i dubbi è una fonte vicino alla coppia. Stando a quanto riportato, Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sarebbero arrivati ad un punto di non ritorno. A confermarlo è la stessa influencer che sui social si è lasciata andare ad un lungo sfogo. Tramite una storia sul suo profilo Instagram, la neo mamma ha rivelato la crisi con il suo compagno. “Ci tenevo a dirvelo perché non mi sembrava corretto far finta di nulla davanti all’evidenza”, scrive l’influencer. La coppia sta affrontando un momento abbastanza delicato. D’altra parte, invece, Alessandro Basciano ha preferito non esporsi sulla questione. Al momento non sappiamo ancora cosa è successo tra i due ma, come rassicura anche Sophie Codegoni, i due stanno cercando di superare ogni difficoltà per il bene della loro piccola Celine. Questa volta è finita davvero? Non ci resta che aspettare per scoprire tutte le novità sulla storia d’amore più chiacchierata del web.