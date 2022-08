Sing Sing Sing: cosa è successo al nuovo programma di Stefano De Martino

Stefano De Martino è ormai affermato nella conduzione di diversi programmi tv. Sarebbe dovuto tornare sul piccolo schermo con un nuovo formato importato dagli Stati Uniti. Si tratta di Sing Sing Sing, ispirato allo show di Jimmy Fallon That’s My Jam, di grande successo oltreoceano.

Stefano De Martino e il programma Sing Sing Sing, di cosa si trattava

Il gioco musicale vedrebbe schierate due squadre composte da personaggi famosi che devono mettere in scena esbizioni canore e altri tipi di sfide e giochi. Considerata la fama indiscussa del programma americano, che vanta la partecipazione di grandi personalità dello spettacolo, la Rai sembrava intenzionata a importarne le caratteristiche e a proporlo per la nuova stagione 2022/2023.

Era trapelata persino la data di esordio prevista, il 26 settembre, eppure, proprio ora che c’eravamo quasi, la possibilità sembra del tutto sfumata.

Pare che Stefano De Martino non condurrà lo show e che quest’ultimo non verrà affatto realizzato. Sembra che sia stato cancellato dalla nuova programmazione. Ma come mai si è scelto di non procedere con questo progetto nonostante fosse ormai alle porte?

Stefano De Martino: Sing Sing Sing cancellato per sempre o si farà in futuro?

Stefano De Martino non terrà le redini di Sing Sing Sing, purtroppo, ma nella decisione di cancellare il programma non ha giocato alcun ruolo. Sembra che la Rai abbia riconsiderato la programmazione alla luce della concorrenza spietata cui sarebbe andato incontro lo show, che si sarebbe dovuto battere con il ritorno delle fiction su Rai 1 ma soprattutto con la nuova edizione del Grande Fratello Vip, giunto alla sua settima edizione sempre su Canale 5.

Si tratta di ipotesi che, per quanto plausibili, non sono state confermate dal network. Stefano De Martino deve quindi vedere il progetto inesorabilmente accantonato almeno per il momento. Non è chiaro, infatti, se l’idea dello show potrebbe essere ripresa in futuro, magari per essere lanciata in un periodo differente della stagione televisiva. In tal caso, i fan di De Martino sperano chiaramente di sentirne riconfermata la conduzione.

L’ex ballerino di Amici per ora non si è esposto in merito. Tuttavia, dopo aver condotto a giugno la Tim Summer Hits sempre per Rai 2, è pronto a dare del suo meglio per i fan con Stasera tutto è possibile. Questo programma infatti è stato confermato diversamente da Sing Sing Sing, sempre sotto la conduzione di Stefano De Martino.

Pare che Stasera tutto è possibile soppianterà precisamente la programmazione di Sing Sing Sing, esordendo il 26 settembre e coprendo lo stesso periodo di messa in onda del GF Vip. Chissà se in questo caso la Rai abbia meno timore di successo rispetto al lancio di uno show inedito e ipoteticamente non gradito dal pubblico. D’altra parte, Stasera tutto è possibile è ormai giunto all’ottava edizione: si tratta quindi di un format consolidato. De Martino presenterà anche quest’anno una lunga serie di comici, attori e personalità dello spettacolo pronte a sfidarsi in prove divertenti di ogni genere. Un programma forse più ad ampio spettro di Sing Sing Sing? Chissà.