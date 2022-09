Simone Antolini, nuovo fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, ha raccontato com’è nata la bellissima storia d’amore che sta vivendo. Dopo che il settimanale Chi ha reso pubblica la sua identità, per lui è iniziato un vero e proprio incubo.

Simone Antolini: com’è nata la storia con Cecchi Paone

Intervistato da Fanpage.it, Simone Antolini ha parlato del delicato periodo che sta vivendo. Dopo che la sua storia d’amore con Alessandro Cecchi Paone è venuta a galla, ha ricevuto insulti e minacce, tanto che è stato costretto a chiudere il suo profilo Facebook. Simone ha 23 anni e vive in provincia di Ascoli Piceno: “Preferisco non essere più specifico per tutelarmi, essendomi trovato al centro di questo caos mediatico“. E’ stato lui a contattare Alessandro sui social:

“Sono sempre stato preso dalla politica e, seguendo un certo tipo di trasmissioni, lo vedevo in tv. Durante la pandemia mi piacque per le sue posizioni su vaccini e Green pass, quindi iniziai a seguirlo su Instagram e a commentare i suoi post. All’epoca mi ero già chiarito le idee rispetto alla mia sessualità, la storia con la mia ex era finita da qualche mese e avevo avuto una prima esperienza con un amico”.

Prima di Cecchi Paone è stato con una donna

Prima di avvicinarsi a Cecchi Paone, Simone ha avuto una relazione di oltre quattro anni con una ragazza. Si sono conosciuti quando aveva 16 anni ed è finita per “stanchezza“. Antolini ha raccontato:

“Con la mia ex non è finita a causa della mia presa di coscienza. Decidemmo di lasciarci perché nel nostro rapporto era subentrata la monotonia, una sorta di stanchezza. Fu una fortuna chiudere quella storia, anche se al momento stavo male. Ci eravamo messi insieme che avevo solo 16 anni e, dopo esserci lasciati, ebbi per la prima volta la possibilità di stare da solo con me stesso. In quel periodo passai molto tempo con un mio caro amico bisessuale e una sera ci fu qualcosa di più di un conforto amichevole: ci baciammo”.

E’ in questo momento che Simone ha capito di essere omosessuale. Per lui “fu uno shock“, ma è arrivato Cecchi Paone a chiarirgli le idee.

Come hanno reagito i genitori di Simone?

I genitori di Antolini hanno scoperto l’omosessualità del figlio tramite i giornali. Come hanno reagito? Il fidanzato di Cecchi Paone ha ammesso: