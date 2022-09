Quest’anno il GF Vip ospiterà Giovanni Ciacci che ha confessato pubblicamente di essere sieropositivo. Alfonso Signorini ha svelato perché si è battuto strenuamente per averlo all’interno del programma.

Signorini e vip sieropositivi

Giovanni Ciacci è il primo volto vip a prendere parte ad un reality show pur essendo sieropositivo.

A svelarlo è stato Alfonso Signorini, che ha anche svelato di essersi battuto contro i precedenti regolamenti tv per avere il costumista all’interno del programma e portare una nuova testimonianza sull’argomento della sieropositività.

“Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna tutti hanno capito che non c’è ragione di avere paura. Giovanni Ciacci l’ho sempre voluto, già dallo scorso anno.

Non ho potuto farlo proprio per questo problema. C’era una regola che lo impediva. Ho fatto fuoco e fiamme perché non esiste una cosa del genere. Sono felice che Endemol e Mediaset siano state dalla mia parte”, ha rivelato il conduttore, e ancora: “Tanti concorrenti non hanno potuto partecipare perché avevano questa patologia. Il Grande Fratello ha 20 anni e ai tempi questa regola aveva senso. Oggi, con i progressi della medicina, no”.

Giovanni Ciacci ha svelato di voler raccontare la sua esperienza con la malattia approfittando proprio della sua esperienza al GF Vip, augurandosi di poter essere utile a chi ne sappia poco e soprattutto per sconfiggere alcuni preconcetti insensati su di essa.