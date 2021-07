La pelle grassa ha bisogno di alcuni booster per evitare l’effetto lucido: ecco quali sono i sieri migliori.

Sieri viso pelle grassa: perché usarli

La pelle mista-grassa, tendenzialmente, è portata a produrre una quantità eccessiva di sebo, che a lungo andare può provocare la comparsa di punti neri e imperfezioni.

La scelta dei prodotti da usare è fondamentale per andare a contrastare questa problematica. Proprio per questo, la skincare deve essere realizzata seguendo le proprie esigenze personali. Un aiuto importante può essere dato dalla doppia detersione, grazie a cui si riescono a eliminare perfettamente sia il sebo in eccesso che le impurità derivate da make-up e inquinamento.

All’interno della routine quotidiana, uno dei prodotti più utili è il siero. Il booster adatto alla pelle grassa è leggero, non appesantisce, dona la giusta idratazione ed è di rapido assorbimento.

In commercio c’è l’imbarazzo della scelta e molto spesso non è facile trovare il trattamento più corretto. Ecco quindi 4 tra i migliori sieri in vendita appositi per pelle grassa: da Caudalie a PuroBio, da La Roche Posay a Clarins. Si tratta di prodotti che si trovano sia online, che nelle profumerie o nelle farmacie.

Sieri viso pelle grassa: Caudalie e PuroBio

Il siero salicilico di Caudalie riduce le imperfezioni e affina notevolmente la grana della pelle.

È l’ideale per pelli miste-grasse. Con il suo effetto mat, infatti, contrasta la lucidità eccessiva, soprattutto in estate. Si consiglia di usarlo mattina e sera, prima della crema. Se l’applicazione due volte al giorno rende la pelle troppo secca, utilizzarlo solo la sera. Il prodotto non contiene profumo sintetico ed è realizzato con il 97% di ingredienti di origine naturale.

Un altro validissimo prodotto è il siero opacizzante di PuroBio. Perfetto per la pelle grassa, è un booster leggero a rapido assorbimento con proprietà antiossidante con spiccate proprietà sebo normalizzanti. Gli attivi funzionali sono l’acido mandelico, l’acido di ibisco, l’estratto di vite, l’estratto di zenzero, l’estratto di incenso e i glicolipidi. Dopo aver agitato la boccetta, prelevare 5 gocce di prodotto e massaggiarle sul viso sino a completo assorbimento.

Sieri viso pelle grassa: La Roche Posay e Clarins

Il siero Effaclar di La Roche Posay è un concentrato potentissimo per contrastare gli inestetismi della pelle grassa, le imperfezioni e la lucidità. Grazie ai suoi ingredienti ha una capacità simultanea di peeling e azione lenitiva. Al suo interno ci sono acidi esfolianti, glicolico-salicilico-Lha, vitamina B3 meglio conosciuta come Niacinamide e acqua termale. Da usare la sera dopo la detersione, assicura un effetto di restringimento pori, grana della pelle più affinata e diminuzione visibile delle imperfezioni

Pelle perfetta con pori minimizzati. È questo l’obiettivo del siero Pore control di Clarins. Tra gli ingredienti di questo prodotto ci sono l’albatro, che riduce la produzione di sebo e di conseguenza la dilatazione dei pori e i tamarin, che aiutano a eliminare le cellule morte, andando ad affinare, levigare e uniformare il viso. Pelle vellutata, liscia e bella sia al tatto che alla vista con l’utilizzo quotidiano di questo booster.

