Dal profilo Instagram di una delle showgirl più amate dagli italiani arriva la bella notizia: si è laureato Tommaso, il figlio di Alessia Marcuzzi. E sempre dalle storie e dalle foto postate si capisce che è stata Festa grande presso l’Università di Westminister per l’importante traguardo che ha raggiunto il giovane.

Il figlio di Alessia Marcuzzi si è laureato

Un traguardo che ha portato il 21enne Tommaso, nato dalla relazione con Simone Inzaghi, a conseguire il titolo accedemico in business dei media. E proprio i media spiegano che e a celebrare l’evento dall’Italia sono arrivati, “insieme a mamma Alessia, anche la sorella Mia Facchinetti e i nonni Eugenio e Antonietta”. Non c’era papà Simone Inzaghi ma la bellissima cerimonia di laurea ed i festeggiamenti sono stati belli e pieni di gioia.

Chi c’era e chi mancava nelle foto

E dalle foto pubblicate da Alessia si intuisce che almeno negli scatti il papà del laureato Simone Inzaghi non c’era. E non mancava solo Inzaghi, che oggi è il marito di Gaia Lucariello, perché mancava anche Paolo Calabresi Marconi, il compagno della conduttrice. Le foto rendono merito alla bellezza ed all’eleganza di Tommaso che, come molti addetti ai lavori e follower fanno notare, è “sempre più somigliante alla mamma”.