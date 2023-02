Shari per la prima volta a Sanremo 2023: il look d’esordio

L’8 febbraio 2023 Shari se la ricorderà molto bene: la giovane cantante debutta per la prima volta al Festival di Sanremo con il suo brano Egoista. Oltre all’emozione evidente nel scendere le scale, Shari ha dimostrato di avere un grandissimo carattere: dimostrazione avvenuta anche grazie all’outfit selezionato.

Total animalier, il look è di impatto.

Il look di Shari al Festival di Sanremo 2023: l’abito animalier

Il debutto di Shari sul palco dell’Ariston non poteva essere più audace. La cantante, di soli 20 anni, ha sceso le scale del teatro di Sanremo 2023 emozionata ma con il desiderio di fare qualcosa di grande. Ad accompagnare la sua discesa verso l’esibizione ci ha pensato il look, audace e spinto per una personalità tutta da scoprire.

L’abito in questione è lungo e aderente, un tubino fasciato con monospalla firmato Dolce & Gabbana. La particolarità dell’outfit? La trama animalier, presente anche nelle calzature, un paio di stivali col tacco alto. La silhouette di Shari è stata messa in risalto dalle linee del vestito, che quasi le stava costando una caduta lungo le scale, ma ciò, per fortuna, non è avvenuto.

Dando un rapido sguardo sul sito ufficiale del brand, il modello indossato da Shari non si riesce a trovare, ma ci sono delle versioni molto simili (non monospalla).

Si presume, pertanto, che il prezzo dell’abito animalier scelto dalla giovane cantante possa avere un prezzo che va dai 1850 euro ai 1900 euro circa.

Attualmente non si conosce l’identità dello stylist che si cela dietro gli outfit di Shari, ma osservando il primo look esibito a Sanremo 2023, probabilmente ci saranno nuove audaci sorprese. Shari sceglierà ancora l’effetto animalier o opterà per qualcosa di più “sobrio”? Non ci resta che attendere le prossime serate per scoprirlo.

Shari e la passione per il Fantasanremo

Ormai il Festival di Sanremo è diventato un fenomeno social a tutti gli effetti. Sono lontani i tempi in cui l’artista saliva sul palco, cantava, usciva di scena e aspettava la classifica. Dato l’evolversi dei tempi, quindi, Sanremo conquista il digitale e portando in scena artisti giovani figli della tecnologia e dell’evoluzione di pensiero e libertà, è normale che il pubblico appartenga a tale sfera. Shari, in questo, ne è un esempio perfetto. La giovane cantante, infatti, ha dichiarato di essere molto fan del Fantasanremo, tanto da affermare di volersi impegnare per fare acquistare punti a chi decide di inserirla nella propria squadra:

Stiamo già pensando agli outfit e a tutti i punti che potremmo tirare dentro, perché sono una persona molto competitiva. Cercherò di dare il mio meglio.

L’abito animalier di Dolce & Gabbana avrà fruttato in fatto di punti? Questo non ci è dato saperlo, ma sicuramente l’audacia e la personalità di Shari hanno avuto la possibilità di venire fuori, emozioni comprese. Calcare un palco così importante a 20 anni non solo è una sfida enorme per sé stessi, ma è una delle soddisfazioni più grandi che un artista possa avere.

Femminile, determinata e sorridente, Shari si è conquistata la sua prima volta a Sanremo 2023 con grande forza.