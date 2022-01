È stato Machine Gun Kelly il protagonista assoluto della seconda serata di Dolce e Gabbana alla Milano Fashion Week 2022 dedicata alla moda uomo.

La maison infatti, attratta probabilmente dallo stile del rapper che rispecchia in toto la loro ricerca del lusso e del bello nell’abbigliamento, lo ha invitato pochi giorni dopo l’annuncio del suo fidanzamento con l’attrice Megan Fox.

Dolce e Gabbana: Machine Gun Kelly è la star della serata

Come abbiamo già accennato, ciò che si nota sicuramente del rapper è il suo stile pensato appositamente per non passare di certo inosservato. Non c’è da sorprendersi infatti se i suoi outfit hanno attirato l’attenzione di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che hanno fortemente voluto Machine Gun Kelly come ospite speciale delle loro passerelle in occasione della Milano Fashion Week 2022.

Un invito esteso anche alla dolce metà del rapper: la bellissima Megan Fox con cui ha recentemente annunciato il fidanzamento. A dividerli ci sono solo 4 anni di età, nulla in confronto alla differenza d’età tra l’attrice e l’ex marito Brian Austin Green: ben 13.

Tra passerella e palcoscenico

Machine Gun Kelly si è presentato prima vestito con un completo in seta total white con tanto di giacca doppiopetto scintillante e scarpe a punta in vernice anch’essa bianca, per poi riapparire in un secondo momento nella sua versione più dark con un vestito nero ricoperto di strass. Come decorazione, sulle labbra, un gioiello davvero luminosissimo targato sempre D&G. Per l’occasione la passerella si è anche trasformata nel palcoscenico del rapper, che si è esibito con alcuni dei suoi successi.

A godersi lo spettacolo in prima fila ovviamente c’era Megan Fox a cui il futuro marito non ha mancato di rivolgere attenzioni e sguardi pieni di desiderio, anche mentre lo stesso calcava la passerella del brand di origine legnanese.

Machine Gun Kelly dai primi anni all’incontro con Megan Fox

All’anagrafe Colson Baker, Machine Gun Kelly è nato a Houston, in Texas, il 22 aprile 1990 sotto il segno del Toro. Passa la sua infanzia e adolescenza letteralmente in giro per il mondo, trasferendosi con la propria famiglia dall’Egitto alla Germania, prima di stabilirsi in America precisamente a Denver. I primi anni del giovane Baker sono tutt’altro che facili: il padre soffre infatti di depressione causata dalla mancanza di lavoro mentre il ragazzo è continuamente vittima di bullismo da parte di alcuni coetanei.

Si avvicina al mondo dell’hip hop durante le medie, periodo in cui si trasferisce da una zia e registra anche il suo primo tape amatoriale. Machine Gun Kelly abbandona poi gli studi per dedicarsi totalmente alla musica e l’impegno lo porta ad essere nominato tra le star emergenti più interessanti della scena rap del 2010. Nonostante sia molto giovane, Colson ha già una figlia nata nel 2008 ma la relazione tra i lui e la madre della piccola si è conclusa ormai da tempo. Dalla primavera del 2020 accanto al rapper c’è infatti Megan Fox, attrice e modella protagonista del videoclip di “Bloody Valentine” un brano del fidanzato.