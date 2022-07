Sextoys mania: un fenomeno a forti tinte rosa

La vita di una donna è scandita, non di rado, da impegni serrati, che riguardano la gestione a 360° della vita familiare e degli impegni lavorativi. Impegni assolti con dovere e amore, ma che richiedono, non di rado, un dispendio di energie psico-fisiche piuttosto considerevole. Per rendere migliore la quotidianità di tutti i giorni, la presenza di affetto e amore non deve mai venir meno.

Nella vita della maggior parte delle donne, però, non deve mai mancare anche una soddisfacente vita intima, altro elemento essenziale per rendere più gradevole la nostra vita. Ed è seppur vero che il sesso abbinato all’amore rappresenti la massima aspirazione di qualsiasi donna, è altrettanto innegabile come l’attività sessuale fine a sé stessa dev’essere esauriente.

Un modo migliore per conoscere sé stesse e migliorare il feeling col partner

La sfera intima è assai differente da donna a donna, così come le sono le situazioni che creano desiderio sessuale e le modalità con le quali si raggiunge l’orgasmo. E non c’è alcun dubbio, soprattutto in quest’ultimo caso, come una miglior conoscenza del proprio corpo sia l’elemento maggiormente propedeutico ad una vita intima maggiormente soddisfacente.

Non c’è da stupirsi, quindi, se un settore come quello dei sex toys abbia fatto registrare un aumento a dir poco sostenuto nel corso degli ultimi anni, un fenomeno che continua ad aumentare col passare del tempo. D’altro canto, negli ultimi quattro lustri l’emancipazione femminile relativa ad argomenti correlati alla vita sessuale è cresciuta sensibilmente, grazie anche al ruolo rilevante svolto dalla grande rete telematica.

Internet, infatti, ha consentito alle donne di poter vivere in modo migliore la propria sfera intima, reperendo notizie nel mondo del web e vivere senza alcun complesso i propri desideri. Il mondo dei giochi erotici, a tal proposito, è uno straordinario volano per conoscere meglio il proprio corpo, percepire quali siano gli stimoli migliori per ottenere maggior appagamento personale.

Uno strumento utile anche, se non soprattutto, per migliorare il rapporto di coppia, perché percependo quali siano le zone erogene del nostro corpo possiamo fornire uno straordinario assist al nostro partner, invitandolo a stimolare, col tatto a noi maggiormente gradito, quei punti che possono rendere davvero soddisfacente la relazione.

Sex toys: la crescita continua anche a distanza di tempo dai rigidi lockdown

Milioni di donne in tutto il mondo utilizzano i sex toys anche nel rapporto di coppia, considerandolo un ottimo volano per rendere più fantasioso e appagante il rapporto, oltre che ad utilizzarlo individualmente per il proprio benessere individuale. Negli ultimi due anni, il mondo dei giochi erotici ha avuto un netto ampliamento del volume d’affari, che alcuni, nel nefasto anno 2020, avevano derubricato ad un fenomeno temporaneo dovuto al lockdown causato dalla pandemia.

Certo, quel particolare momento in cui la mobilità era consentita esclusivamente per motivi di comprovata necessità, e qualora le norme non fossero state rispettate avrebbero implicato il pagamento di sanzioni piuttosto onerose, il settore ha conosciuto un periodo di forte espansione grazie ai tanti portali tematici presenti nel web.

Ma a distanza di 24 mesi, si può tranquillamente affermare come quel fenomeno, seppur parzialmente alimentato dal lockdown, aveva radici più profonde e radicate, che consentono al comparto di continuare a crescere anche oggi che, fortunatamente, la pericolosità del virus, non certo la sua contagiosità, è meno spiccata rispetto al passato.

E il numero di donne che cercano i migliori prodotti sexy shop su deliverypassion.com, il portale di riferimento dell’eros più elegante e patinato del web italiano, sono costantemente in aumento. Un fenomeno che riguarda non solo il nostro paese. Anzi, in altre nazioni, l’utilizzo dei sex toys nel mondo femminile è considerata la “normalità” da svariati anni, ad ulteriore testimonianza del ruolo di rilevante importanza che hanno assunto nella quotidianità femminile.