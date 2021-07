Come sappiamo, combinando il nostro giorno di nascita, con l’ora e luogo, otterremo il nostro tema natale. Ciò vuol dire individuare le posizioni dei pianeti nell’esatto momento in cui siamo nati. Così sapremo non solo il nostro segno zodiacale, ma anche l’ascendente e la luna.

Il nostro segno rappresenta come siamo, l’ascendente invece come appariamo mentre la luna riflette come affrontiamo internamente ciò che ci accade. Il nostro segno zodiacale però incide anche sulla nostra compatibilità a letto con gli altri.

Il segno zodiacale incide sulla compatibilità a letto

Per questo motivo è complicato andare d’accordo con gli altri. Ci sono caratteristiche che accomunano chi è sotto lo stesso segno, ma a volta l’ascendente o la luna ci possono fregare.

Così come le questioni personali e morali, ogni segno zodiacale ha le sue preferenze e compatibilità a letto.

Può esservi successo d’avere una grande intesa mentale con qualcuno, ma di non trovarla anche a letto. Il tuo segno può condizionare cosa ti piace a letto, alcuni preferiscono gioco di ruolo, mentre ad altri piace mantenere un stile più vaniglia. Altri necessitano di una lunga sessione di riscaldamento e corteggiamento, mentre altri sono già pronti e attaccano per primi.

Scopriamo insieme quali segni zodiacali sono sessualmente più compatibili al tuo.

Ariete

Gli Arieti, famosi per il loro carattere impulsivo e spontaneo, ma anche precipitoso, aggressivo e pieno d’energia, riflettono queste caratteristiche anche a letto. Vogliono predominare e avere il controllo, quindi tendono ad inseguire piuttosto che essere inseguiti. Cercano una gratificazione immediata dunque non girate attorno ad un ariete con lunghe attese, altrimenti si stancherà. Inoltre, un piccolo consiglio se volete approcciare un ariete: amano quando le persone giocano con i loro capelli o massaggiano il cuoio capelluto.

I segni sessualmente più compatibili con l’Ariete sono: Leone, Bilancia, Gemelli, Scorpione.

Toro

Le caratteristiche di questo segno sono lentezza e perseveranza e possiedono i valori esatti della ponderatezza. I Tori si fanno prendere però da tempeste istintive e collere cieche. A letto quindi il toro è una persona più sensuale che sessuale. Preferisce la stimolazione tramite odore, suono e tocco, anche più dell’eccitazione stessa. Proprio a causa della sua lentezza odia anche sprecare energie, quindi non è un inseguitore ma tende ad aspettare che il sesso lo trovi.

I segni sessualmente più compatibili con il Toro sono: Scorpione, Cancro, Vergine, Capricorno

Gemelli

Quelli nati sotto il segno dei Gemelli sono famosi per essere irrequieti e ragionano molto rapidamente. Proprio a causa della loro fretta sono il segno che più ha il coraggio di fare sesso in posti improponibili. Inoltre, non sono affatto timidi nel fare discorsi sporchi. Bravissimi anche a flirtare e alla ricerca di un rapporto spiritoso scopriamo quindi quali sono i segni con loro sessualmente compatibili.

I segni sessualmente più compatibili con i Gemelli sono: Ariete, Gemelli, Sagittario, Acquario

Cancro

Cancro, famosi per la loro sensibilità e capacità d’amare, deve essere corteggiato finché non riesce ad aprirsi totalmente con l’altro. Grazie alla loro intuitività potranno facilmente percepire ciò che voi vorrete. Con loro il sesso sarà dunque creativo ma anche sensuale.

I segni sessualmente più compatibili con il Cancro sono: Toro, Leone, Capricorno, Pesci

Leone

I Leoni, fieri e vanitosi, fanno affidamento sulla loro bellezza per attirare la preda. Vista la loro magnanimità sono amanti passionali e attenti. A letto sono, visto il loro costante desiderio sessuale, sono grandi fan del piacere: per loro la schiena è una delle zone più erogene. Hanno però bisogno di continue conferme sulle loro abilità.

I segni sessualmente più compatibili col Leone sono: Scorpione, Ariete, Sagittario, Leone

Vergine

Al di là di quello che si possa pensare delle Vergini a causa del nome del loro segno zodiacale, questi hanno molta energia sia sessuale che sensuale. Qualsiasi tipo di contatto per loro è un preliminare, per questa ragione amano baciare. Essendo persone precise e analitiche, anche nel sesso preferiscono un’esperienza attenta, ben progettata e onesta.

I segni sessualmente più compatibili con la Vergine sono: Toro, Bilancia, Pesci, Capricorno

Bilancia

Chi è della Bilancia è vittima della pigrizia, ama i complimenti e tende ad essere molto sensibile. Per loro il sesso deve avere una componente mentale con preliminari verbali. E’ anche però un segno raffinato che adora circondarsi di oggetti costosi, per questo se volete attirare una Bilancia dovrete usate la giusta lingerie, musica e candele.

I segni sessualmente più compatibili con la Bilancia sono: Ariete, Gemelli, Leone, Sagittario

Scorpione

Sono famosi per la loro sessualità e il loro avere un forte magnetismo fisico. Appassionati e lussuriosi, gli Scorpioni, hanno però bisogno di dramma ed eccitazione anche nella sfera sessuale. Potrete quindi trovarvi in giochi di ruolo che vedono potere e controllo. Non sono però facili a lasciarsi andare per via delle loro emozioni sempre incerte e dei loro costanti forti desideri.

I segni sessualmente più compatibili con lo Scorpione sono: Toro, Leone, Scorpione, Pesci

Sagittario

In questo segno troviamo l’ottimismo, la fiducia in se stessi, l’entusiasmo, la vitalità, l’intuizione, lo sprezzo del pericolo, l’indipendenza, e la saggezza. I Sagittari dunque sono molto attenti, affascinanti ed affettuosi ma tendono anche ad annoiarsi rapidamente. La spontaneità nella loro vita sessuale è un elemento fondamentale. Visto il suo spirito avventuriero, potrebbe proporvi nuove cose da prova e sperimentare.

I segni sessualmente più compatibili con il Sagittario sono: Leone, Ariete, Gemelli, Acquario

Capricorno

Cauto e diffidente il Capricorno non ama le manifestazioni d’affetto in pubblico e al contrario le preferisce in privato. Non ci vuole niente di troppo complicato per conquistarli e suscitare il loro istinto. Hanno anche la reputazione d’essere uno dei più dolci e sensuali segni dello zodiaco.

I segni sessualmente più compatibili al Capricorno sono: Cancro, Toro, Capricorno, Vergine

Acquario

Chi appartiene a questo segno vanta originalità, una spinta d’eccesso che può a volte causare sbalzi d’umore. Gli Acquari sono dunque suggestionabili e non convenzionali. Le loro oscillazioni sono evidenti nel fatto che amano essere sedotti ma al contempo odiano perdere il controllo e il potere. Sono molto fantasiosi anche in camera da letto, ma vi deve sempre comunque essere una stimolazione mentale iniziale.

I segni sessualmente più compatibili con l’Acquario sono: Gemelli, Acquario, Sagittario, Vergine

Pesci

Coloro nati sotto questo segno sono persone che tendono ad andare d’accordo un po’ con tutti, per questo molti vengono attratti dai Pesci. Sono portati per l’amore e il romanticismo ma a letto sono sensuali e scherzosi. Hanno un lato che apprezza anche sperimentare. La loro empatia e sensibilità fa si che loro preferiscano concentrarsi sul piacere del partner che sul loro. Essendo persone dotate di fantasia, cercano persone in grado di stimolare la loro immaginazione.

I segni sessualmente più compatibili con i Pesci sono: Scorpione, Cancro, Vergine, Bilancia

Ora che sai per ogni segno zodiacale qual è la sua compatibilità a letto, saprai risponderti alla mille volte che ti sei chiest* come mai nonostante l’intesa mentale a letto non funzionasse.