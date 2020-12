L’oroscopo 2021 dei Gemelli: cosa riserverà il nuovo anno?

Oroscopo 2021 Gemelli

Il segno dei Gemelli, terzo dello zodiaco, posizionato tra Toro e Cancro, è uno dei più interessanti. Caratterizzato da molte contraddizioni, è il simbolo dell’ambivalenza per eccellenza. Le persona nate tra il 21 maggio e il 21 giugno sono estremamente dinamiche, socievoli, ma con particolari capacità di cambiare umore super velocemente.

In generale, il 2021 non inizierà in modo perfetto, ma avrete modo di rifarvi con il passare dei mesi. La lotta per tutto, come sempre, sarà in primis con voi stessi. Per poter coronare i vostri sogni, portare a termine i progetti, sarà indispensabile avere le idee chiare e definite. Prendere quindi le situazioni di petto e con la giusta convinzione sarà l’arma vincente per eccellere in tutti i campi: volere è potere.

Ecco tutto quello che c’è da sapere per quanto riguarda le emozioni e le relazioni, il lavoro, la salute e il benessere per trascorrere il 2021 nel miglior modo possibile.

Emozioni e relazioni

In campo amoroso nuove strade si intravedono all’orizzonte. Sarà un anno positivo per le emozioni, a patto che le viviate a pieno regime, senza trattenervi. Le relazioni non subiranno particolari colpi di arresto, anzi, proseguiranno per tutto il 2021 in modo sereno e pacifico.

Per le coppie stabili potrebbe essere l’anno del grande passo. E attenzione, ciò non vuol dire esclusivamente sposarsi, ma anche comprare casa, andare a vivere insieme, decidere di fare un figlio o semplicemente ufficializzare di fronte a parenti e amici il rapporto.

Per quanto riguarda i single, la felicità è dietro l’angolo. La cosa fondamentale è tenersi alla larga da situazioni scomode e soprattutto da persone già impegnate. Puntare sulla chiarezza è sempre l’arma vincente per chi vuole vivere dei rapporti nel modo più trasparente e corretto possibile.

Le nuovo coppie con gli Ariete sono destinate a fare scintille.

Lavoro

Grandi, anzi grandissime novità in ambito lavorativo per i nati Gemelli nel 2021. È giunto il momento di osare, lanciarsi e provare a far fruttare quanto pensato in tutti gli anni trascorsi.

Giove sarà in trigono da gennaio a maggio ed è esattamente questo il momento da sfruttare al meglio. Individuare quindi l’obiettivo e averlo ben chiaro, per poi intraprendere un nuovo percorso.

In tal senso Saturno in Acquario potrà aiutarvi a trovare le risposte giuste, che magari stavate cercando da anni.

I Gemelli nel 2021 non vorranno perdere tempo ed ecco perché probabilmente molte situazioni lavorative scomode potranno finalmente finire. La scelta è nelle vostre mani e in questi casi serve un bel pizzico di coraggio, che di certo non vi manca. Nuove collaborazioni, colloqui e opportunità sono infatti all’orizzonte.

Salute e benessere

Forza, solidità e tenacia. Saranno questi gli ingredienti del benessere spirituale dei Gemelli nel corso del 2021. L’anno sarà davvero ottimo e che difficilmente sarà dimenticato da chi saprà goderselo al meglio. E per trarre godimento da ogni situazione, il benessere fisico e mentale è indispensabile.

Grandi energie e possibilità di risolvere piccoli acciacchi e problemi fisici. Fare solo attenzione a Nettuno nella terza decade, il cui transito potrebbe far tornare a galla qualche piccolo problemuccio. Per il resto siete una carica pazzesca di energia.

Come sempre, per mantenere la mente sana serve anche un corpo in forma. Sport e alimentazione corretta non devono infatti mai mancare. Fondamentale è però anche il riposo. Non solo il sonno, ma anche situazioni rilassanti. Massaggi e giornate in spa sono quindi un buon inizio per trarre giovamento e allontanare lo stress.