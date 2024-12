Un'innovativa gamma di prodotti per la cura della pelle dai 30 anni in su, firmata da esperti del settore.

La bellezza al femminile: un connubio di esperienza e innovazione

Nel mondo della bellezza, l’innovazione è fondamentale per rispondere alle esigenze di una clientela sempre più attenta e consapevole. Nicola Standoli, chirurgo plastico di fama, e Eleonora Pratelli, esperta di pubbliche relazioni nel mondo dello spettacolo, hanno unito le loro competenze per dar vita a Perennae, una linea di prodotti cosmetici pensata per le donne dai 30 anni in su. Questa gamma è stata concepita per rispondere a tutte le necessità della pelle, utilizzando ingredienti di alta qualità e di derivazione botanica.

Ingredienti naturali per una bellezza autentica

La linea Perennae si distingue per la sua attenzione alla naturalità degli ingredienti. Dopo lunghe ricerche, Standoli e Pratelli hanno selezionato i principi attivi più efficaci per preservare la giovinezza della pelle. La gamma comprende una crema, un fluido, un contorno occhi e, da poco, una mousse detergente. Questi prodotti sono caratterizzati da un’alta concentrazione di attivi, pensati per trattare la pelle con dolcezza e rispetto, senza sovraccaricarla di sostanze chimiche aggressive.

L’importanza della detersione nella routine di bellezza

Un aspetto fondamentale della cura della pelle è la detersione, spesso sottovalutata. Molte donne tendono a dare priorità alle creme, dimenticando che la pulizia del viso è il primo passo per una pelle sana e luminosa. È sorprendente sapere che l’acqua del rubinetto può rimuovere fino al 40% dei lipidi protettivi presenti sulla superficie cutanea. Utilizzare un prodotto detergente di qualità è essenziale per mantenere l’equilibrio della pelle e prevenire la perdita di idratazione.

Un evento esclusivo per presentare Perennae

Per lanciare ufficialmente la linea, è stato organizzato un evento a Roma, dove numerosi volti noti del mondo dello spettacolo hanno avuto l’opportunità di provare i prodotti. L’interesse suscitato da Perennae dimostra quanto sia importante per le donne avere accesso a soluzioni di bellezza che siano efficaci e rispettose della loro pelle. Con un approccio che unisce scienza e natura, Perennae si propone di diventare un punto di riferimento nel settore della cosmetica.