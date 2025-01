Il fascino senza tempo delle donne giapponesi

Le donne giapponesi sono da sempre ammirate per la loro bellezza senza tempo. La loro pelle levigata e il trucco raffinato creano un aspetto fresco e naturale che molte di noi desiderano imitare. Ma come possiamo ottenere questo look? La risposta si trova nel make up Igari, una tendenza che sta spopolando sui social media e che promette di farci apparire più giovani e radiose.

Il trend del make up Igari

Il make up Igari, ideato dalla make-up artist Igari Shinobu, si basa su pochi ma efficaci passaggi. Questa tecnica punta a ricreare un aspetto acqua e sapone, tipico delle ragazze giapponesi, attraverso l’uso strategico di blush, mascara e prodotti per le labbra. Con oltre 82,7 milioni di visualizzazioni su TikTok, il make up Igari ha catturato l’attenzione di molte donne in cerca di un look fresco e giovanile.

Passaggi fondamentali per un viso giovane

Per iniziare, è essenziale prendersi cura della propria pelle. Una buona skincare routine è fondamentale: detersione delicata, applicazione di un’essenza, siero e crema idratante sono i primi passi per ottenere un aspetto luminoso. Successivamente, è consigliabile sostituire il tradizionale fondotinta con una crema colorata o un fondotinta cushion, che risultano più leggeri e naturali.

Il vero protagonista del make up Igari è il blush. Questo prodotto deve essere applicato con un pennello morbido, partendo dalle guance fino agli zigomi, per un effetto lifting. Non dimenticate di aggiungere una punta di blush anche sul naso per un aspetto ancora più fresco. La tonalità ideale è quella rosata, per un risultato naturale.

Dettagli che fanno la differenza

Oltre al blush, un buon mascara è fondamentale per ottenere uno sguardo da cerbiatta. Applicate il mascara sia sulle ciglia superiori che inferiori, e per un tocco finale, disegnate una leggera codina all’esterno dell’occhio. Infine, le labbra devono apparire succose e luminose: un lip gloss arricchito da micro particelle scintillanti è l’ideale per completare il look.

Con pochi e semplici passaggi, il make up Igari può trasformare il vostro aspetto, donando freschezza e giovinezza. Non resta che provare e lasciarsi ispirare dalla bellezza senza tempo delle donne giapponesi!