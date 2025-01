Un angolo di paradiso in Sardegna

Le terme di Sardara rappresentano una delle mete più ambite per chi cerca un’esperienza di benessere e relax. Immerso nel verde della Sardegna, questo centro termale offre un rifugio ideale per chi desidera staccare dalla routine quotidiana e dedicarsi alla cura del proprio corpo e della propria mente. La struttura è facilmente raggiungibile, situata a meno di un’ora da Cagliari e Oristano, e ben collegata con le principali arterie stradali.

Trattamenti e pacchetti benessere

Presso l’Hotel termale Antiche Terme di Sardara, gli ospiti possono scegliere tra una vasta gamma di trattamenti, dai massaggi rilassanti alla fangoterapia, passando per le cure inalatorie. Le acque termali, ricche di sali minerali e con proprietà benefiche, sono utilizzate per trattamenti mirati a risolvere disturbi muscolari, articolari e respiratori. I pacchetti benessere sono pensati per soddisfare ogni esigenza, con offerte speciali durante tutto l’anno.

Un’esperienza culinaria unica

Oltre ai trattamenti benessere, gli ospiti possono gustare piatti della tradizione culinaria sarda presso il Ristorante delle Antiche Terme. Con vista sulle piscine termali e sul parco naturale, il ristorante propone una cucina mediterranea raffinata, con opzioni per chi ha esigenze alimentari particolari, come i cibi senza glutine. Ogni pasto diventa un momento di piacere, perfetto per completare una giornata di relax.

Accessibilità e tariffe

Le terme sono aperte tutto l’anno, con orari che variano a seconda della stagione. I prezzi per una giornata di benessere partono da 45 euro, con diverse opzioni per pacchetti di più giorni. I bambini fino a 24 mesi possono soggiornare gratuitamente, mentre sono previste tariffe ridotte per i ragazzi. Per chi desidera usufruire di trattamenti riconosciuti dal Servizio Sanitario Nazionale, è possibile richiedere la prescrizione al proprio medico di famiglia.

Un soggiorno pet-friendly

Le terme di Sardara accolgono anche gli amici a quattro zampe, con tariffe speciali per i cani di piccola taglia. Gli ospiti possono godere di un soggiorno completo, senza rinunciare alla compagnia dei loro animali, in un ambiente pensato per il relax e il benessere di tutti.