Tante belle novità per quanto riguarda la tendenza scarpe per l’inverno 2021: si passa da modelli più sportivi a quelli più eleganti, il tutto da personalizzare secondo il proprio stile.

Scarpe inverno 2021: le tendenze

Si sa, non c’è look che si rispetti senza un bel paio di scarpe e degli accessori adatti.

Ma le calzature non devono essere solo belle, ma anche super comode. E non c’è niente di meglio in questo strano inverno 2020-21, che acquistare quel paio di scarpe tanto agognato, per farsi un regalo di fine anno o di buon auspicio per il nuovo inizio.

Di modelli le case di mode ne hanno realizzati a bizzeffe e non è semplice sceglierne uno, soprattutto nell’ottica del riutilizzo. Molto spesso, infatti, le mode sono super veloci e non si fa in tempo ad acquistare qualcosa che è già passato di moda.

Ecco alcuni modelli di scarpe assolutamente must have e di tendenza da avere nella stagione invernale 2021, che potranno essere utilizzate anche negli anni successivi.

Stivali

Gli stivali sono sempre un ottimo acquisto. Anche perché di modelli ce ne sono a bizzeffe e per tutti i gusti. Alti, bassi, cuissards, con la suola ingombrante, con il tacco a spillo, con il tacco quadrato. Insomma, c’è l’imbarazzo della scelta. La moda per l’inverno 2021 vede in vetta i combat boots.

Tra i più amati dalle fashion bloggers ci sono sicuramente quelli di Prada. Ma senza dover spendere un capitale, esistono dei modelli ispirati a quelli di Prada di tutte le marche e fasce di prezzo. Anche per quanto riguarda il colore ci si può sbizzarrire: si passa dal classico nero al moderno bianco, dal fucsia all’appariscente azzurro.

Punte quadrate

Un’assoluta novità per l’inverno 2021: le punte quadrate. Su stivali, stivaletti, decollété, sabot, le punte super squadrate sono la vera rivelazione della stagione. In pieno mood anni ’90 hanno fatto un grande ritorno. Bellissime e particolari, sono perfette sotto a un paio di jeans, ma anche per rendere iper ricercato un outfit casual. Anche in questo caso per le colorazioni c’è l’imbarazzo della scelta e anche per il costo.

Francescine

Le francesine sono un classico intramontabile. Chiamate così per la moda nel ‘700 delle donne di Parigi di indossare scarpe stringate, non sono mai passate di moda e conservano inalterato il loro fascino. In pelle, scamosciate, nere, marroni, bordeaux sono davvero una calzatura senza tempo. Per sdrammatizzare l’effetto classico che indubbiamente portano con loro, si possono abbinare a dei jeans e a un look più sportivo. Non da meno, sono super comode e i piedi non faranno male.

Chunky sneakers

C’è chi non ne può fare a meno e chi proprio non riesce a indossarle. Le chunky sneakers sono un vero e proprio fenomeno degli ultimi anni e non solo tra le giovanissime. In commercio ormai ci sono infiniti modelli di queste scarpe, alcuni anche estremamente eleganti. Sono le calzature perfette per chi vuole essere fashion ma allo stesso tempo godere della massima comodità. Sono perfette con dei pantaloni a palazzo, ma anche con dei vestiti invernali lunghi. Le fantasie sono infinite. Si passa dalle chunky sneakers bianche a quelle in tonalità fluo, per finire con le stampe animalier.