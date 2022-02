In occasione della finale della 72esima edizione del Festival di Sanremo, Mahmood e Blanco si sono recati sul palco dell’Ariston con due biciclette. La scelta dei due artisti ha fatto scatenare il web che ha postato clip e meme a tema C’è posta per te.

Sanremo 2022, Mahmood e Blanco come i postini di C’è Posta per Te

Nel corso della quinta e ultima serata di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco hanno raggiunto il palco dell’Ariston portando con sé due biciclette.

L’ingresso dei due artisti, che risultano essere tra i favoriti per la vittoria della 72esima edizione del festival musicale con il brano Brividi, ha fatto esplodere la fantasia degli utenti sui social.

In molti, infatti, hanno paragonato la coppia di cantanti che hanno scelto di trascinare accanto a sé delle biciclette ai postini di C’è Posta per te, il programma televisivo in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi.

Mahmood e Blanco, la clip con Maria De Filippi

Tra i tanti meme comparsi sul web, è stata postata anche una clip su Instagram che si apre con Maria De Filippi nello studio di C’è Posta per Te mentre dichiara: “Vediamo insieme il momento della consegna della busta”.

La scena successiva, poi, mostra Mahmood e Blanco affiancati dalle rispettive biciclette, intenti a fare il loro ingresso sul palco dell’Ariston durante la finale di Sanremo 2022.

Sanremo 2022, la “gaffe” di Blanco sul palco dell’Ariston

L’esibizione dei favoriti in gara è stata alquanto esilarante non solo per la scelta delle bici ma anche per un lieve imprevisto.

Prima che il conduttore Amadeus annunciasse l’esibizione del duo di artisti, Blanco si è avviato verso il palco dell’Ariston facendo la sua apparizione, con tanto di bici, mentre Mahmood lo fissava, fermo, da dietro le quinte. Intanto, Amadeus si stava accingendo a riepilogare i codici associati ai cantanti per il televoto quando ha visto Blanco arrivare. La speditezza del ragazzo ha suscitato una risata tra i presenti. Resosi conto dell’errore commesso, poi, il giovane cantante ha fatto dietro front e ha nuovamente raggiunto Mahmood.

MA BLANCO CHE ENTRA PRIMA DEL DOVUTO E NEL MENTRE MAHMOOD LO GUARDA COMBINARE CASINI #MahmoodBlanco #Sanremo2022 #festivalsanremo2022 #sanremo22 pic.twitter.com/80CmuOigRW — giukia + ari + lou💐 (@tatooedgivlia) February 5, 2022

Il perché delle bici sul palco dell’Ariston

In molti si sono chiesti perché Mahmood e Blanco abbiano scelto di portare con sé due bici sul palco dell’Ariston. Il motivo è piuttosto semplice: il gesto, infatti, è un chiaro riferimento al video ufficiale del brano Brividi in gara a Sanremo 2022 nel quale i due cantanti pedalano su bici di diamanti, identiche a quelle portate sul palco per l’esibizione.