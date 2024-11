Il ritorno di un grande protagonista

Samuel Peron, uno dei volti più amati di Ballando con le stelle, è tornato a calcare la pista del celebre dancing show. Dopo un’assenza che ha suscitato molteplici interrogativi tra i fan, il ballerino veneto è stato richiamato in extremis per affiancare Federica Pellegrini, la campionessa olimpica di nuoto, in un momento cruciale del suo percorso. La notizia del suo rientro ha generato entusiasmo tra gli appassionati del programma, che non vedevano l’ora di rivedere Peron in azione.

Un legame indissolubile con il programma

Samuel Peron ha una lunga storia con Ballando con le stelle, avendo debuttato nella seconda edizione nel 2005. Da allora, ha collezionato successi e riconoscimenti, diventando un punto di riferimento per il pubblico e per i concorrenti. La sua ultima partecipazione, nel 2023, lo ha visto classificarsi al secondo posto con Simona Ventura, un risultato che ha ulteriormente consolidato la sua reputazione. Tuttavia, la sua assenza dall’edizione attuale ha sollevato molte speculazioni, alimentate da voci di una presunta rivalità con la conduttrice Milly Carlucci.

Un ritorno che fa discutere

Contrariamente a quanto si pensava, il motivo dell’assenza di Samuel non era legato a conflitti personali, ma piuttosto a una scelta consapevole legata all’età. Dopo aver superato i quarant’anni, Peron aveva deciso di prendersi una pausa dal programma, seguendo le orme di altri ballerini storici. Tuttavia, la chiamata di Milly Carlucci, per supportare Federica Pellegrini, ha segnato un nuovo capitolo nella sua carriera. “Casa è sempre casa”, ha dichiarato Samuel sui social, esprimendo la sua gioia per il ritorno e la sua disponibilità a dare il massimo per la sua nuova partner.

Il futuro di Samuel e Federica

Il duo formato da Samuel Peron e Federica Pellegrini promette di essere uno dei più interessanti di questa edizione. La Pellegrini, dopo aver affrontato delle difficoltà con il suo precedente partner, sembra aver trovato in Peron un alleato fidato e competente. Le quotazioni della campionessa sono aumentate notevolmente, e molti scommettono che potrebbe ambire alla vittoria finale. Con la sua esperienza e il suo carisma, Samuel potrebbe rivelarsi la chiave per il successo di Federica, portando entrambi verso un trionfo che potrebbe sorprendere tutti.