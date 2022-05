Sam Ryder è un cantante britannico che rappresenterà il Regno Unito all’Eurovision Song Contest 2022 con il brano Space Man. Ma scopriamo chi è Sam Ryder!

Chi è Sam Ryder

Sam Ryder è nato a Maldon il 25 giugno 1989. Si è avvicinato al mondo della musica fin da bambino ed ha deciso di intraprendere la carriera musicale dopo aver visto, insieme ai suoi amici, la rock band canadese Sum41.

Ryder ha debuttato per la prima volta come cantante e chitarrista nell’industria musicale nel 2009. Ha suonato e cantato in diversi gruppi come: The Morning After, Blessed by a Broken Heart una band canadese e nella band americana Close Your Eyes. Dopo il suo periodo di lavoro per altre band, Ryder ha iniziato a intraprendere la carriera come solista. Nel 2016 si trasferisce a Nashville, Tennesse, per registrare il suo primo album che ,in realtà, non è mai stato pubblicato.

Sam Ryder ha iniziato ad aver successo e si è fatto apprezzare grazie a TikTok dove, a partire dal primo lockdown causato dal COVID-19 nel marzo del 2020, ha iniziato a pubblicare le sue cover musicali, attirando rapidamente l’attenzione di fan famosi come: Sia, Justin Bieber, Alicia Keys ed Elton John. Attualmente è l’artista musicale britannico più seguito sulla piattaforma. Il 10 marzo 2022 è stato annunciato che l’emittente radiotelevisiva pubblica BBC ha scelto Sam Ryder come rappresentante britannico per l‘Eurovision Song Contest 2022.

Space Man, il brano di Sam Ryder

Space Man è il singolo del cantante britannico pubblicato il 22 febbraio 2022. Per quanto riguarda la canzone, il cantante ha ammesso:

Ho scritto la canzone in 15 minuti. È stato un processo straordinario. Il sogno è, quando entri in uno studio per scrivere una canzone con altre persone, di scriverla senza sforzo. E in un certo senso, una buona canzone sembrerà che non abbia niente a che fare con te, perché non ti senti stanco dopo averla scritta. Arriva e sei abbastanza fortunato da essere lì al momento giusto per afferrarla. E tutto quello che devi fare è, se è una buona canzone, scriverla e toglierla di mezzo. Sei lì, come un piccolo condotto da cui escono le parole. Ed è quello che è successo quel giorno.

Vita privata

Per quanto riguarda la sua vita privata è fidanzato da tantissimo tempo con la sua compagna Lois. È molto attivo sui social pubblicando tantissimi scatti della sua carriera musicale, foto di viaggi e video delle sue cover.

Curiosità