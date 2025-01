Routine di bellezza di gennaio per prepararsi al freddo

La routine di bellezza comprende prodotti per il viso, il corpo ma anche per le mani.

Il mese di gennaio porta con sé temperature rigide e fredde. Bisogna, proprio per il freddo, proteggere il corpo e il proprio aspetto. Questo mese segna anche l’inizio di una routine di bellezza che comprende una serie di accorgimenti da adottare. Vediamo quali sono e i prodotti su cui puntare.

Routine di bellezza a gennaio

Si tratta di un vero e proprio trattamento che permette di prendersi cura del proprio viso, mani e unghie nel mese di gennaio. La routine di bellezza è un vero e proprio trattamento che aiuta ad avere un aspetto più piacevole e presentabile durante questa stagione invernale.

Ogni stagione necessita di accorgimenti e il mese di gennaio sicuramente non sfugge. Essendo gennaio il primo mese dell’anno, necessita di una serie di attenzioni che riguardano il corpo, la pelle, i capelli, ma anche le mani in modo da proteggerle dalle insidie del periodo.

La routine di bellezza è utile per preparare il corpo al clima secco e freddo del periodo con accorgimenti e consigli adeguati. Una routine da applicare ogni giorno per un benessere psicofisico e anche per cominciare l’anno nel modo migliore possibile stando maggiormente attenti al proprio aspetto e alla propria persona.

Prima di tutto, bisogna anche capire quali prodotti usare. Si parte con il detergente viso o l’acqua micellare arrivando poi al tonico viso che gioca un ruolo importante sino al siero che deve essere conforme alla propria pelle. Per i capelli ci sono lozioni apposite a seconda della propria cute e per le mani vanno bene creme idratanti per evitare le screpolature.

Routine di bellezza a gennaio: step

Per una routine di bellezza che sia adatta bisogna partire dalla skin care, quindi dal trattamento per il viso che dovrebbe essere fatto ogni mattina e sera. In tal caso, bisognerebbe puntare su detersione, tonico, siero viso, crema idratante ma anche protezione solare adatta durante il periodo invernale per i rossori.

Le formulazioni cremose sono particolarmente consentite perché aiutano a proteggere la pelle dal freddo. Sono consigliate soprattutto per chi sta tanto tempo all’aria fredda. Le maschere viso devono essere a base di principi attivi per proteggere la pelle dagli agenti esterni.

Sono poi ottimi, per la routine di bellezza, i prodotti da applicare sotto la doccia calda che apre i pori favorendo l’assorbimento di principi attivi. Per il corpo è possibile optare Per il corpo si consiglia l’uso di olio di mandorle dolci per l’idratazione.

Nella routine la stessa attenzione va poi riservata alle mani e alle unghie che necessitano di attenzioni. L’esfoliazione con creme idratanti o maschere per le mani aiuta a nutrirle e proteggerle dalle temperature rigide del periodo. Per i capelli uno scrub o lozioni ricche di nutrienti aiutano a renderli folti e forti.

