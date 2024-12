Un cambiamento radicale

Luisa Lodrini, 39 anni, ha intrapreso un viaggio straordinario che l’ha portata a lasciare una carriera promettente come avvocato per dedicarsi alla sua vera passione: la natura. Nel 2018, ha fatto il grande passo, acquistando un terreno in Valsabbia, dove ha fondato Sambloom, un’azienda che produce sciroppi e composte a base di fiori e frutta. La sua storia è un esempio di come sia possibile reinventarsi e trovare la propria strada, anche quando sembra difficile.

La passione per la natura

La decisione di Luisa di cambiare vita non è stata presa alla leggera. Dopo anni di studio e lavoro nel campo delle nuove tecnologie, ha sentito il bisogno di esprimere la sua creatività e il suo amore per la terra. “Ho sempre messo le mani nella terra e ho voluto costruire”, racconta. Questa inclinazione l’ha portata a esplorare il mondo dell’agricoltura e della produzione alimentare, dove ha trovato un modo per unire le sue competenze legali con la sua passione per la natura.

Un prodotto innovativo e sostenibile

Sambloom si distingue per la produzione di sciroppi analcolici, realizzati con ingredienti naturali e locali. Luisa ha scelto di concentrarsi su piante come il sambuco e la fragola, creando prodotti versatili che possono essere utilizzati in cucina o per preparare drink rinfrescanti. “Il mio obiettivo è offrire un’alternativa sana e gustosa per chi cerca un aperitivo naturale”, spiega. La sua visione è chiara: promuovere il benessere attraverso il cibo, valorizzando le risorse del territorio.

Strategie di vendita e futuro

Gestire un’attività da sola non è semplice, ma Luisa ha trovato modi creativi per far crescere Sambloom. Utilizza i social media come Facebook e Instagram per promuovere i suoi prodotti e partecipa a fiere e mercati locali. “Vendo anche con consegna a domicilio e sto lavorando per creare una rete di piccoli negozi che condividano la mia visione di economia etica”, afferma. Con un occhio al futuro, Luisa ha in mente di espandere la sua offerta, includendo composte e confetture, e di organizzare eventi culturali nel suo spazio.