Lucio Dalla l’ha tenuto a “battesimo”: chi è?

Lucio Dalla l’ha tenuto a “battesimo“, ma è quasi impossibile riconoscere il bambino della foto. Sguardo sognante e una chitarra tra le mani: di chi si tratta? Nato a Rimini, cresce a Cattolica con il papà flautista e la mamma vicesindaco della città. Frequenta il liceo classico, ma non arriva al diploma perché la passione per la musica lo porta verso altri lidi. E’ proprio Dalla a scoprirlo e a decidere di puntare su di lui.

Oggi è un grande artista e il merito, in parte, è di Lucio. Stiamo parlando di Samuele Bersani, notato agli inizi degli anni Novanta da Dalla, che lo prende sotto la sua ala. Gli concede di aprire i suoi concerti e poi arriva la canzone Chicco e Spillo, che lo consacra al successo. Seguono altri brani bellissimi, come Giudizi universali, e l’attività da autore per grandi nomi, come Mina, Ornella Vanoni e Fiorella Mannoia.

Per un certo periodo, Bersani è stato un po’ lontano dalle scene musicali. La fine della sua relazione e la malattia – ipoacusia – lo hanno portato a prendersi un periodo di pausa, ma oggi è più attivo che mai. Possiamo dire che è l’erede di Lucio Dalla? In un certo senso sì.