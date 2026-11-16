Riciclo di piatti rotti e spaiati: 7 idee di decorazione fai da te

Piatti spaiati, scheggiati o rotti possono diventare decorazioni originali per casa e giardino, purché si lavorino con cautela.

Un servizio di piatti incompleto, una stoviglia scheggiata o un pezzo spaiato finiscono spesso in fondo a una credenza. Anche un piatto rotto, soprattutto se in ceramica o porcellana decorata, può però ricevere una nuova funzione con un po’ di creatività.

Prima di tutto va fatta una distinzione: un piatto semplicemente vecchio o spaiato è spesso ancora integro, mentre uno rotto richiede maggiore attenzione per i bordi taglienti. I progetti che coinvolgono cocci non sono adatti ai bambini senza la supervisione di un adulto, e vanno sempre svolti con guanti resistenti al taglio.

Decorazioni da parete e mosaici con i piatti

Un piatto integro, anche appartenente a un servizio diverso, può diventare parte di una composizione da parete in cucina, in sala da pranzo o all’ingresso. Conviene disporli prima sul tavolo o sul pavimento, alternando dimensioni e forme. Per il fissaggio servono supporti specifici, dimensionati sul peso, perché nastri adesivi e colle improvvisate possono far staccare la ceramica.

Quando il piatto è rotto, i frammenti possono diventare un mosaico su una tavoletta, una cornice o un supporto preparato. Dopo aver raccolto i cocci e verificato che non restino punte pericolose, si incollano con un adesivo compatibile e si riempiono gli spazi con uno stucco per mosaici. I bordi taglienti vanno eliminati o resi inaccessibili prima di esporre l’oggetto.

Sottovasi, vassoi e oggetti per la casa

Un piatto largo, stabile e privo di crepe può fare da sottovaso per le piante da appartamento, raccogliendo l’acqua in eccesso. Non va però lasciata ristagnare l’acqua a lungo, e i pezzi antichi o delicati vanno tenuti lontani dal contatto continuo con l’umidità.

Un piatto grande e integro può servire anche come vassoio ornamentale, senza tagli né fori. All’ingresso raccoglie chiavi e monete, in camera diventa un porta gioielli. Va però distinto l’uso decorativo da quello alimentare: stoviglie molto vecchie, di origine sconosciuta o con smalto deteriorato non andrebbero usate per servire cibo.

Vasi da giardino, cornici e orologi

I cocci possono decorare l’esterno di un vaso da giardino robusto, usando un adesivo e uno stucco adatti all’esterno. Va verificato che non restino bordi esposti e considerato il peso aggiuntivo. Una vecchia cornice può invece accogliere i frammenti più belli, anche di un piatto legato a un ricordo di famiglia.

Con un piatto decorativo si può creare anche un orologio da parete, ma il foro centrale richiede strumenti specifici per ceramica e porcellana. Forare questi materiali comporta rischio di rottura e polveri pericolose, per cui è meglio affidarsi a un laboratorio attrezzato.

Come smaltire i piatti rotti

I piatti di ceramica e porcellana non vanno conferiti nella raccolta del vetro, perché hanno caratteristiche e temperature di fusione diverse. Le piccole quantità si possono destinare al rifiuto residuo, avvolgendo i frammenti per ridurre il rischio di tagli. Per quantità maggiori conviene rivolgersi a un centro di raccolta, seguendo le indicazioni del proprio Comune.