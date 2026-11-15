Una regolazione spesso dimenticata può incidere sui consumi di gas: ecco dove trovarla e quando conviene chiedere l'aiuto di un tecnico.

Con l’arrivo del freddo, la prima mossa per riscaldare casa è alzare il termostato. Esiste però un’altra impostazione che influisce sui consumi di gas e che in molti non controllano mai: la temperatura di mandata, cioè la temperatura dell’acqua che la caldaia invia ai termosifoni. In numerosi modelli il valore compare sul pannello di comando, spesso accanto al simbolo di un radiatore, e basta poco per leggerlo.

Se la mandata è più alta del necessario, soprattutto con una caldaia a condensazione, l’impianto può lavorare in modo meno efficiente. Non esiste però un valore valido per tutte le case: abbassare la temperatura senza conoscere l’impianto può creare problemi.

Come leggere la temperatura sul pannello

Il primo passo è osservare il pannello frontale. I modelli recenti hanno un display digitale e alcuni pulsanti. La regolazione per il riscaldamento è di solito indicata dal simbolo di un radiatore, mentre quella per l’acqua sanitaria dal simbolo di un rubinetto.

Individuato il comando, si legge il valore impostato, distinguendolo dalla temperatura istantanea mostrata sul display. Il manuale indica se l’utente può modificarla. Se il sistema usa regolazioni automatiche o i comandi non sono chiari, è meglio non intervenire.

Mandata e termostato: due regolazioni diverse

Il termostato ambiente indica la temperatura desiderata nelle stanze, ad esempio 19 o 20 gradi. La temperatura di mandata stabilisce invece quanto è calda l’acqua che raggiunge i radiatori. Le due impostazioni sono separate ma collegate.

Con acqua più calda, i radiatori tendono a scaldarsi di più e a cedere più energia all’ambiente. Con acqua meno calda il riscaldamento è più graduale. Nelle caldaie a condensazione una mandata più contenuta può migliorare l’efficienza, perché l’acqua di ritorno più fredda favorisce il recupero del calore contenuto nei fumi della combustione.

L’Energy Saving Trust, organizzazione specializzata in efficienza energetica, conferma questo principio. Abbassare la mandata può ridurre anche la temperatura di ritorno, ma non garantisce automaticamente un risparmio: l’impianto deve continuare a scaldare bene le stanze.

Quale valore scegliere

Non esiste un valore universale. La scelta dipende da tipo di impianto, dimensione dei termosifoni, isolamento dell’edificio e clima. Per una caldaia combinata a condensazione che produce acqua calda istantanea e riscalda i radiatori, l’Energy Saving Trust indica circa 60 °C come riferimento ragionevole. Nei periodi più miti possono bastare 50-55 °C, mentre con freddo intenso o case poco isolate può servire un valore più alto.

Se la caldaia alimenta anche un bollitore o un accumulo sanitario, questi riferimenti non valgono. Secondo l’Energy Saving Trust, nei sistemi convenzionali abbassare la mandata sotto i 65 °C può impedire di raggiungere una temperatura sanitaria adeguata. Il riferimento corretto resta il manuale, insieme alle indicazioni dell’installatore.