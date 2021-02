Molti pensano che, per perdere peso, sia necessario mangiare poco. Non è affatto così e la reverse diet ne è la dimostrazione. Si tratta di un regime alimentare che permette di dimagrire mangiando. Vediamo come funziona e tutti i suoi benefici.

Reverse diet

Sono tantissime le diete e i regimi alimentari che si possono seguire per riuscire a perdere peso. La reverse diet, ovvero la dieta inversa, nota anche come reset metabolico si distingue da altri regimi alimentari in quanto permette di aumentare le calorie che si ingeriscono invece di ridurle, come solitamente accade durante un processo dietetico. Una dieta che non è adatta a tutti, per cui ascoltate attentamente il parere dell’esperto prima di decidere se cominciarla.

Il principio fondamentale di questa dieta è l’apporto delle calorie. Funziona in un modo alquanto particolare, ma efficace al tempo stesso. Nel caso assumiate più calorie di quelle che spendete, il peso tende a salire, quindi ad aumentare. Se si assumono meno calorie rispetto al solito, il peso scende e, quindi, dimagrite.

Quando la perdita di peso tende a bloccarsi e, nonostante gli sforzi, vi rendete conto di non riuscire a dimagrire, forse è il caso di provare qualcosa di diverso e la reverse diet è perfetta in tal senso. Una dieta come questa porta ad aumentare l’apporto delle calorie in modo da rallentare il metabolismo. Per funzionare e ottenere importanti risultati, bisogna bruciare più calorie di quante si assumono.

Si consiglia di aggiungere a questo regime degli alimenti sani, come in qualsiasi altra dieta, ovvero cereali, legumi, frutta e verdura, ossia tutti quei cibi che sono indispensabili per il mantenimento della forma fisica aiutandovi a stare bene.

Reverse diet: benefici e funzionamento

Una dieta che permette di dare una accelerata al metabolismo e, quindi, riuscire a perdere peso rapidamente, soprattutto quando vi accorgete che non riuscite più a perdere peso e dimagrire. Grazie alla reverse diet riuscite a dimagrire mangiando e mantenere un peso costante senza il pericolo di riprendere i chili persi.

Una dieta in cui si mangia molto di più, ma prediligendo alimenti che siano sani. Lyle McDonald ha parlato di questa dieta in due volumi dal titolo “A guide to flexible dieting” e “The rapid fat loss handbook”. Bisogna aumentare le calorie da 80 a 100 a settimana soprattutto nutrendosi di carboidrati per poi alzarle di volta in volta.

Grazie alla reverse diet si mangia di più con la capacità di avere maggiore energia, ma bisogna anche abbinare una attività fisica intensa in modo da perdere il grasso. Per riuscire a ottenere importanti risultati, bisogna cominciare la giornata con una abbondante colazione per poi optare a pranzo con cibi quali pollo, carni magre, pesce con verdure.

Il riso integrale è consigliato e raccomandato. Consumate anche cereali e bevande quali succo di mirtilli o spremuta di frutta, meglio se senza zuccheri aggiunti. Una dieta di questo tipo aiuta a raggiungere i vostri obiettivi a livello dietetico, si ha maggiore energia per i vostri allenamenti. Inoltre, perdere peso avviene in modo rapido grazie alla solleticazione del metabolismo.



