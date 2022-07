Un uomo di 50 anni è morto nella stazione di Trani. Era rimasto incastrato tra le porte di un treno regionale ed è stato trascinato. Probabilmente aveva cercato di entrare all’ultimo momento.

Resta incastrato tra le porte del treno e muore trascinato in stazione

Un uomo di 50 anni è rimasto incastrato tra le porte di un treno regionale mentre cercava di salirci all’ultimo momento, per poi essere trascinato per diversi metri. La tragedia è avvenuta questa mattina, giovedì 21 luglio, intorno alle 9, nella stazione di Trani. Sul posto sono immediatamente intervenuti gli operatori del 118, la Polizia e i Carabinieri. La circolazione ferroviaria è rimasta completamente bloccata sulla tratta adriatica, con conseguenti disagi per tutti i pendolari di Bisceglie.

Ci sono stati numerosi ritardi per i treni in transito e in partenza anche dalla stazione di Bisceglie.

La dinamica dell’incidente

Al momento sono in corso le procedure di identificazione e l’ascolto dei testimoni che potrebbero contribuire alle indagini. Il treno coinvolto nell’incidente arrivava da Bari ed era diretto a Foggia. L’uomo stava cercando di salire sul treno in partenza, ma è rimasto incastrato nelle porte in fase di chiusura, così è caduto ed è stato trascinato per circa 300-400 metri all’uscita della stazione di Trani.

Le sue richieste d’aiuto purtroppo non sono servite e quando sono arrivati i sanitari era già deceduto.