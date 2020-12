É accaduto ancora, questa volta per mano di un gruppo di minorenni dopo il più piccolo ha solo 13 anni. A Darnall, in Inghilterra, una ventunenne ha subito violenza sessuale nel parco High Hazels. Alcuni degli aggressori, dai 13 ai 16 anni, sono poi stati identificati, tenuti in custodia e sottoposti a interrogatorio.

Inghilterra, ragazza stuprata da minorenni

Un’altra violenza sessuale, proprio a ridosso della giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. É successo la sera del 23 novembre nella periferia di Darnall, in Inghilterra. Nel parco High Hazels, approfittando del buio, un gruppo di minorenni, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, ha compiuto una violenza sessuale ai danni di una ragazza ventunenne. La polizia britannica è riuscita a identificare quattro dei sospettati della baby gang criminale, confermando il fatto che fossero tutti di minore età: il più piccolo componente del gruppo ha soli 13 anni.

La vittima ha sporto immediatamente denuncia della violenza subita e la polizia si è quindi potuta mettere sulle tracce dei sospettati dando avvio alle ricerche. Individuati dopo poco quattro degli aggressori, tutti dai 13 ai 16 anni, sono stati sottoposti a custodia cautelare e interrogati da parte degli investigatori. L’identità dei coinvolti nella vicenda non è stata per il momento resa pubblica dalle autorità britanniche.

