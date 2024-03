Qual è il segno zodiacale più fortunato di oggi? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Questo è il segno zodiacale più fortunato di oggi

Quanti di noi consultano settimanalmente l’oroscopo? Tanti e tanti consultano anche l’oroscopo giornaliero. Sia chiaro, le stelle sì, possono anche aiutare, è vero, ma la cosa più importante rimane sempre l’approccio alla vita di ognuno di noi, come si affrontano le sfide, come si reagisce ai dispiaceri. Le difficoltà, i giorni no, i periodi no, le delusioni ci sono per tutti, a prescindere dal segno zodiacale di appartenenza. Sta a noi affrontare tutto con forza, positività e voglia di vivere. Come detto però le stelle possono aiutare, avere le stelle dalla propria parte può sicuramente dare una marcia in più. Oggi, ad esempio, il segno più fortunato è la Vergine. Super giornata quindi per i nati tra il 22 agosto e il 23 settembre, sia in ambito lavorativo, dove le soddisfazioni non mancheranno, ma anche in ambito sentimentale, dove l’armonia è totale. Ma vediamo adesso la classifica dal segno più fortunato a quello meno.

Oroscopo di oggi: la classifica dei segni zodiacali

Come abbiamo appena visto, il segno zodiacale più fortunato di oggi è la Vergine. Ma vediamo adesso la classifica degli altri segni:

Vergine: come già detto oggi sarà una giornata super, da ogni punto di vista! Approfittatene! Toro: al secondo posto troviamo i nati sotto al segno del Toro, che vivranno una giornata molto positiva, si sentiranno infatti pieni di energia e voglia di fare. Pesci: al terzo posto c’è il segno dei Pesci. Cari pesciolini si prospetta per voi una giornata all’insegna dell’amore e dell’armonia familiare. Sagittario: fuori dal podio troviamo i nati sotto al segno del Sagittario, che dovranno fare attenzione alle finanze, non è questa la giornata per fare investimenti. Capricorno: al quinto posto il segno del Capricorno. In amore tutto molto bene, qualche imprevisto sul lavoro, ma niente che non riuscirete a risolvere. Bilancia: a metà classifica troviamo il segno della Bilancia. Giornata tranquilla, senza eccessi e senza troppe emozioni. Cancro: al settimo posto ci sono i nati sotto al segno del Cancro, che si troveranno a fare fronte a qualche imprevisto ma che potranno contare sull’appoggio di chi li ama. Ariete: all’ottavo posto c’è l’Ariete. Giornata difficile in ambito lavorativo, potrebbero nascere discussioni. Meglio dal punto di vista sentimentale. Leone: al nono posto troviamo i nati sotto al segno del Leone che, soprattutto sul lavoro, possono andare incontro a una giornata no. Occhio anche alle gelosia. Scorpione: al decimo posto troviamo lo Scorpione. Con la Luna in opposizione non sarà una giornata semplice, da nessun punto di vista, ma soprattutto in quello sentimentale. Acquario: al penultimo posto c’è il segno dell’Acquario. Giornata molto importante per curare la vostra alimentazione e scegliere uno stile di vita sano. Gemelli: all’ultimo posto oggi troviamo i nati sotto al segno dei Gemelli, che non avranno la fortuna dalla loro, sotto nessun punto di vista, ma avete la forza per ribaltare ogni situazione.

